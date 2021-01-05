Dünya'yı Bekleyen Büyük Tehlike, Düşünülenden Daha da Yakında

Gezegenimiz Dünya'yı bekleyen büyük tehlike için daha önce 2052 yılı işaret edilirken, yeni bir araştırma tehlikenin çok daha yakınımızda olduğunu ortaya koydu.