Dünyanın En Büyük Gözlemevlerinden Arecibo'nun Teleskobu Çöktü

Dünyaca ünlü Arecibo gözlemevinin devasa teleskobu, alıcı platformunun teleskop çanağının üzerine düşmesi nedeniyle çöktü.

Arecibo gözlemevinin teleskobu çöktü
Arecibo gözlemevinin teleskobu çöktü

Dev Arecibo gözlemevinin işletmecisi National Science Foundation (NSF) ajansından alınan bilgilere göre, gözlemevinin teleskobu geçtiğimiz Salı günü büyük bir hasar aldı. Gece saatlerinde Arecibo'nun alıcı platformu, devasa antenin üzerine çöktü. NSF, bu çöküşe neyin neden olduğu konusunda açıklayıcı bir bilgi vermedi, araştırmalar tamamlanınca açıklanacağını belirtti. Alınan bilgilere göre, çöküşten dolayı yaralanan olmadı.

Arecibo'nun çöküşü bilim dünyasında büyük üzüntü yarattı. Yaz ayında yaşanan kablo problemleri nedeniyle NSF, 19 Kasım günü gözlemevinin çalışmalarını durdurmuştu. NSF, gözlemevinin yıkılacağını ve çevresindeki yapıların eğitim amaçlı olarak kullanılmak üzere mümkün olduğunca korunacağını belirtti. Bu son kazanın bu planları değiştirip değiştirmeyeceği bilinmiyor.

Arecibo, 60 yıl boyunca astronomlar tarafından kullanılıyordu ve insanlığın bilgi birikimini artırıyordu. Goldeneye gibi popüler filmlerde de görülen yapı, dünyaca en çok bilinen radyo teleskoplardan biriydi. 

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