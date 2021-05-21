E-Spor Ekranlarının Yeni Kralı: ASUS ROG SWIFT PG259QN 360Hz İncelemesi

Asus'un konu oyun olduğunda ne kadar önemli bir yere sahip olduğu malumunuz. Bugüne kadar hep üst seviye oyun donanımları üreten şirketin tamamen oyunculara odaklanan bir oluşumu var ki, o da tahmin edeceğiniz gibi ROG, yani Republic of Gamers. Bugün bu ailenin göz alıcı monitör modellerinden masamızda ROG SWIFT PG259QN modeli bulunuyor ki, görünüşüyle oldukça heybetli olmasının yanında bu monitörün alametifarikası ise bugüne kadar görüp görebileceğiniz en hızlı monitör olması. Bu monitör "dünyanın ilk 360Hz monitörü" unvanına sahip ve böylece özellikle espor kategorisine hitap ediyor, gerçek anlamda hız isteyen oyun severlerin beğenisine sunuluyor.
ASUS ROG SWIFT PG259QN 360Hz Tasarımı Nasıl?
Monitörü öncelikle tasarımıyla yakından tanıyalım çünkü oldukça etkileyici duruyor, fakat bu görünümüyle pek de yabancı değil. Daha önce Asus'un ROG Strix ailesinden XG32VQ monitörünü incelemiştik. Benzer tasarım çizgisini bu monitöre taşıyan Asus, yine ortaya agresif tasarımlı bir model çıkartmış. Etkileyici göründüğü kadar malzeme kalitesiyle de parasının karşılığını veren bir model olan ROG SWIFT PG259QN, yine geniş ve sağlam bir stand üzerinde yükseliyor ve ergonomik özellikler içeriyor.
Ekranı sağa sol, öne arkaya çevirip yatırabildiğiniz gibi ekranı dikey şekilde de konumlandırabiliyorsunuz. Ayrıca elbette ekranı yükseltip alçaltma opsiyonunuz da bulunuyor.
Bir oyuncu monitöründe artık olmazsa olmaz bileşenlerden olan RGB aydınlatma bölümlerini de içeren monitör, buna arkasında geniş bir ROG logosuyla yer vermiş. Böylece masanızda güzel duracağına emin olabilirsiniz.
ASUS ROG SWIFT PG259QN 360Hz Özellikleri Neler?
Gelelim özelliklere. Bu ekran 24.5 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlükte görüntü üretiyor. Ancak önemli olan bu değil.
Oyunlarda avantajını hissedebileceğimiz üst Hz sınırı var mıdır şu an bilemiyoruz ama Asus bunu artırmaya devam ediyor. Swift 360Hz, bu yılın başlarında Asus'un TUF serisi 280Hz oyun monitörlerinde ilk kez piyasaya sürdüğü Fast IPS (FIPS) panel teknolojisine dayanıyor.
FIPS teknolojisi, görsel performanstan etkilenmeden TN tabanlı veya VA tabanlı yüksek yenileme panelinin yapabileceği gibi yenileme hızlarının, yanıt sürelerinin ve giriş gecikmesinin sınırlarını zorlayan IPS ekranlar sunmak için tasarlanmış.
ASUS ROG SWIFT PG259QN 360Hz Performansı Nasıl?
Hal böyle olunca bu monitörde 1 ms gibi düşük tepki süresine kavuşulmuş ve daha ötesinde 360Hz tazeleme oranı yakalanmış. Bu monitörü sisteminize DisplayPort 1.4 portundan bağladığınızda, Full HD çözünürlükte 360Hz hıza erişebiliyorsunuz. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda, espor tarafında çok çarpıcı bir görüntü elde etmenizi sağlıyor.
Ancak elbette bu hız farkını Call of Duty: Warzone oynuyorsanız görmeniz zor. Zira sisteminizin ürettiği fps değerinin de monitöre ayak uydurması gerekli. Bir 240Hz monitöre göre fark yaratmasını görmek istiyorsanız daha çok CS:GO, League of Legends, Overwatch, Fortnite ve Valorant türevi oyunlarda bunun karşılığını alıyorsunuz.
Monitörde tam adaptasyon sağlanabilmesi için NVIDIA G-Sync desteği de mevcut. Biz de kullandığımız süre içinde gerek Asus TUF Gaming RTX 3060 OC 12GB ekran kartı, gerek Palit RTX 3080 GamingPro OC 10 GB ekran kartı ile monitörü test ettik.
CHIP Test Sistemi
- İşlemci: Intel Core i9-11900K
- İşlemci Fanı: XPG Levante 240
- Anakart: ASUS ROG Maximus XIII HERO
- Bellek: XPG Spectrix D50 3600 MHz 2x8 GB
- Depolama: XPG SX8200 Pro M.2 SSD 1 TB
- Depolama: Samsung 970 EVO NVMe M.2 250 GB
- Depolama: HyperX Fury RGB SSD 240 GB
- Ekran Kartı: Asus TUF Gaming RTX 3060 OC 12GB
- Güç Kaynağı: XPG PYLON
- Monitör: Asus ROG SWIFT PG259QN 360Hz
- Kasa: XPG Invader
- Klavye: Razer Huntsman V2 Analog
- Fare: Asus ROG Keris Wireless / Razer Viper 8K Hz
Monitörün oyun performansı kuşkusuz takdire şayanken öte yandan panel kalitesi ile beraber günlük ya da profesyonel kullanımda da güzel bir görüntü almanızı sağlıyor. Bu bir oyuncu monitörü olsa da hem SRGB hem de ondan çok daha geniş bir renk uzay alanı sunan DCI-P3 renk gamı ??kapsama alanı göz dolduruyor. Öte yandan SDR modunda 406 nit, HDR'da ise 451 nit sunan Swift 360Hz, 1,1 ms gibi oldukça düşük bir giriş gecikmesi değerine de sahip.
Sonuç
Sonuç olarak ROG SWIFT PG259QN gerçekten çok başarılı bir oyuncu monitörü olmuş, ancak elbette herkesin satın alabileceği bir monitör değil. Niş bir kitleye hitap ediyor ve fiyatı tahmin edebileceğiniz gibi yüksek. Şu an bu monitörü 9121 TL fiyatla bulabiliyorsunuz. Satın alanların asla pişman olmayacağı, satın almak isteyenlerin ise hayranlıkla bakacağı bir monitör olmuş doğrusu. Evet, bu gözler 360Hz'i de gördü, bakalım bir sonraki durağımız ne olacak?
CHIP Online Notu: %95
+ Agresif tasarım
+ 360Hz üst seviye performans
+ RGB ROG ışıklandırma
+ Malzeme kalitesi
+ Panel kalitesi
- HDMI 2.1 yok
Teknik Özellikler
- Ekran 24.5 inç 360 Hz FIPS HDR10
- Çözünürlük 1920x1080 piksel
- Tepki Süresi 1 ms
- Parlaklık / Kontrast 400 kandela / 1000:1
- Bağlantılar DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB 3.0 (2 adet), kulaklık
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın