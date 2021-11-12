Efsane Yeniden Doğdu: YAMAHA XSR900

Klasiğe saygı, teknolojiye güven Yamaha XSR900'de kendini gösteriyor. Zamansız tasarımı ve Yamaha'nın yarış geleneğinden esinlenen teknolojisi ile XSR900 tarzını belli edenlerin motosikleti oluyor.