Efsane Yeniden Doğdu: YAMAHA XSR900

XSR, temelinde en son teknolojiyi barındıran retro tasarımıyla Yamaha'nın geçmişindeki ikonik modellere atıfta bulunuyor. Stil sahibi görüntüsüyle caddelerde gözleri üzerine çeken sınıfının lideri bu motosiklet, çeviklik ve güç güvencesi veriyor. Retro tasarımıyla bugün ve yarın tüm nesillerin keyifle süreceği, üstünde ayrıcalıklı hissedeceği, babadan toruna miras kalacak bir motosiklet XSR... Yüksek torklu 889 cc CP3 motorundan gelen güçlü hava girişi kükremesi ve senfonik egzoz gürültüsü, motosiklet kullanmanın hazzını hücrelere kadar işletiyor.
80'li yılların karakteristik duruşunu özleyenlere...
Yeni XSR900, virajlı ve dar arka sokaklardan hızla alınabilen geniş dönüşlere veya şehir içindeki konforlu yolculuklara kadar her türlü yol durumuna uyum sağlıyor. Brembo radyal ana silindire sahip Deltabox tarzı hafif bir şasi, hafif Spinforged jantlar ve tamamen ayarlanabilir süspansiyon ile donatılan yeni XSR900'ün, 80'li yılların spor motosikleti görünümünün altında ciddi bir yüksek performans teknolojisi yatıyor. XSR900, tarihi Yamaha yarış motosikletlerinden ilham alan renk ve grafikleriyle geçmişe şapka çıkarıyor. Yamaha'nın en ünlü yarış tasarımlarından birinin modern yorumu olan Legend Blue renk seçeneği XSR'ın karakterini tamamlıyor.
Yüksek kaliteli malzemelere sahip retro tarz...
XSR900, yüksek kaliteli metal malzemelerin kullanımıyla gerçek mirasını gösteriyor. Nostaljik arkası çıkıntılı sele ve yarışlardan ilham alan yakıt deposu arasındaki boşluk gibi ayrıntılar ile minimalist yan paneller ve gizli arka aydınlatma aracın üst düzey Faster Son tasarımını vurguluyor. Muhteşem gösterge ayrıntıları, altın rengi amortisörler, dövme alüminyum ayaklıklar, iki renkli ve çift dikişli selenin yanı sıra katlanır yolcu ayaklığı gibi yarışçılardan ilham alan detaylarıyla bu birinci sınıf Sport Heritage motosikletin görünümü ve hissi, sahip olma gururu yaşatıyor.
Karakteristik aydınlatma...
Geniş gidon ve kontrol edilebilir elciklerle donatılan hafif arkaya eğimli sürüş pozisyonu saf Roadster hissini verirken, rahat ayak pozisyonu ve "üzerine" değil "içine" oturabileceğiniz arkası çıkıntılı sele rahat ve güvenli bir sürüş hissi sağlıyor. XSR900'de tüm Yamaha Sport Heritage motosikletlerini karakterize eden yuvarlak farlar kullanılıyor. Yenilenen modelde bölünmüş aydınlatma ve yarım yuvarlak pozisyon lambasıyla tam LED aydınlatma da sunuyor. Gizlenmiş arka far, motosikletin saf ve zamana meydan okuyan görünümüne katkıda bulunan füme bir görünüme sahip. Kompakt ve parlak LED sinyaller aydınlatma paketini tamamlıyor.
Brembo radyal ana silindirin ve yüksek düzeyde frenleme gücü ve hassas kontrol imkânı sağlayan 298 mm çift ön disk dahil XSR900'ün teknik özelliklerinden taviz verilmedi. Tamamen ayarlanabilir USD amortisörler ve bağlantılı tipi arka süspansiyon sistemi kolaylıkla ihtiyaçlara uygun şekilde ayarlanabiliyor ve Yamaha'nın en yeni ve son derece hafif Spinforged jantları, hızlı tepki veren yol tutuş performansı için yaysız ağırlığı en aza indiriyor.
Kısaca Teknik Özellikler:
- Tarihi Yamaha Racing tasarımı
- Yüksek kaliteli ayrıntılar ve birinci sınıf malzemeler
- Esnek ve rahat sürüş pozisyonu
- Karakteristik XSR LED aydınlatma
- Tarihi renklerle modern yaklaşım
- Yüksek performanslı frenler ve süspansiyon
- Gelişmiş elektronik sürücü kontrolleri ve 6 eksenli IMU
- Çok yönlü yüksek torklu EU5 CP3 889 cc motor
- Hafif Deltabox tarzı şasi, uzun arka maşa
- QSS, Hız Sabitleyici, A&S debriyaj
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