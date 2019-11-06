Ekranla Kaplı iPhone'dan Yeni İpucu

Ekranı gövdesini saran bir iPhone'un dedikoduları yıllarıdır yapılıyor. Apple'ın bu fikri hala kovaladığı, son zamanlarda güncellenen bir patent sayesinde anlaşıldı.
Patently Apple'ın raporuna göre Apple, daha önce gördüğümüz bir patent başvurusunda güncelleme yaptı ve patente yeni bilgiler ekledi. Dolayısıyla patent yeni değil, ancak Apple'ın bu teknolojiyle hala ilgilendiğini gösteriyor. Bu hayali cihazın gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini ise ancak zaman gösterecek.
Patente eklenen yeni bilgiler arasında cihazın etrafındaki camın "devamlı döngüden" bahsediliyor. Bununla telefonun hem önünün, hem de arkasının ekranla kaplı olmasından bahsediliyor.
Saran ekran fikriyle deneyler yapan başka üreticiler de var. Bir konsept cihazı olan Xiaomi Mi Mix Alpha, ekranı gövdesine sarıyor. Ancak bu cihaz şimdilik bir konsept olarak tanımlanıyor.
Teknoloji, sanıldığı kadar iyi çalışmayabileceğinden Apple dikkatli adımlar atmak istiyor. Firmanın yeni teknolojilere geçmekte özellikle yavaş davrandığı biliniyor. Bu yüzden 2020'nin iPhone'unda bu kadar büyük bir değişiklik görme ihtimalimiz düşük, ancak 120Hz'lik iPhone ekranı dedikoduları gerçek olabilir.
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