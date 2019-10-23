Electronic Arts, Steam'e Geri mi Dönüyor?
Electronic Arts'ın, 2011 yılında tamamen terk ettiği Steam'e geri dönebileceğine dair ipuçları ortaya çıkmaya devam ediyor!
- Levent Öztürk
Electronic Arts, 2011 yılında Battlefield 3 ile başlayarak oyunlarını Steam üzerinde yayınlamayı bırakmış ve PC için birinci parti dağıtım yöntemi olarak kendi Origin istemcisini kullanmayı tercih etmişti. Ancak bu durum, yakında değişebilir gibi görünüyor.
Bir test uygulaması değişikliği, kısa bir süre önce Twitter kullanıcısı Lashman tarafından keşfedildi. Bu durum, Steam üzerinden Uplay'i başlatan Ubisoft oyunlarında kullanılan sisteme benzer bir sistemi işaret ediyor olabilir.
Bu arada sadece bir hafta önce Dragon Age 2 Steam paketi güncellendi. Oyun, 2011 yılında platformdan kaldırılmıştı. Bir devam oyununun yolda olması ile beraber EA, orijinal üçlemeyi Steam üzerinde tamamlamayı hedefliyor olabilir. Ayrıca bundan daha da önce, Steam'de hiç yayımlanmamış bir oyun olan Saboteur da paket güncellemeleri aldı.
Bir Steam Kütüphanesi yenilemesi tanıtımında Mirror's Edge Catalyst'in gözükmüş olması da bir başka ipucu olarak algılanabilir. Ancak bu görüntü, büyük ihtimalle Valve'ın Steam üzerinde olmayan oyunların da kolay bir şekilde istemciye eklenebildiğini göstermek için kullanılmıştı.
Her zaman olduğu gibi bu değişikliklerin hiç biri EA'in Steam'e geri dönmeyi düşündüğünü doğrular nitelikte değil. Ancak eğer bu gerçekleşirse, yayımcının Apex Legends veya Star Wars Jedi: Fallen Order gibi yeni oyunlarındansa klasik oyunlarının hizmete eklenmesi daha muhtemel gözüküyor.
Şu anda yayımcılar ve geliştiriciler Steam, Epic Games Store ve kendi istemcileri arasında bölünmüş durumdalar. Microsoft kısa bir süre önce kendi birinci parti oyunlarını Steam'e yerleştirmeye başlamışken, Ubisoft büyük oranda platformdan ayrılarak Epic'e katılmayı tercih etti. İstemci alanında yaşananlar düşünüldüğünde, EA'in Steam'e geri dönmesi çok da düşük bir ihtimal gibi gözükmüyor.
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