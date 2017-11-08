Elon Musk, R. Tayyip Erdoğan'a Konuk Oldu!

Tesla CEO'su ünlü işadamı Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanîn konuğu oldu. İşte görüşmenin detayları...

Elon Musk, R. Tayyip Erdoğan'a Konuk Oldu!

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