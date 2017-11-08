Elon Musk, R. Tayyip Erdoğan'a Konuk Oldu!
Tesla CEO'su ünlü işadamı Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanîn konuğu oldu. İşte görüşmenin detayları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Beştepe'da çok özel bir konuğu vardı. Tesla'nın CEO'su ve SpaceX şirketinin kurucusu olan dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk, saat 15.30'da gerçekleşen görüşmede, Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu.
Sıcak bir havada geçtiği bildirilen görüşmeye Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de katıldı.
Görüşmenin detayları açıklanmadı ama görüşülen konuların başında, geçtiğimiz günlerde tekrar başlayan yerli otomobil projesinin bulunduğu biliniyor. Musk'ın Tesla'nın 1 numaralı ismi olduğunu düşünürsek, gerçekleşen fikir alış-verişinin yerli otomobil adına önemli meyveler vereceği kesin gibi gözüküyor...
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