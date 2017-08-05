En Büyük Sanal Evren Simülasyonunu Yaptılar!

Çinli bilim insanları, süper bilgisayarın gücünü kullanarak, gelmiş geçmiş en büyük sanal evreni oluşturdu!

En büyük sanal evren simülasyonunu yaptılar!

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