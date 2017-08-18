En Çok Beğeni Alan Tweet Rekoru El Değiştirdi!

Twitter'da bir mesajın aldığı en fazla beğeni rekoru, bu mesajla birlikte el değiştirdi. İşte yeni Twitter rekortmeni ve attığı anlamlı mesaj!

Barack Obama, En Çok Sevilen Tweet Rekorunu Kırdı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Dijital seyahat asistanı Piri ile tanışın...

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Cep telefonlarına Kendini Tamir Eden Ekran Geliyor!
Google, Samsung İçin Küçük Bir Servet Ödedi!
Arkadaşlarınızı Sahte Virüslerle Korkutun!
ASUS ROG, Yeni Yıldızı Zephyrus'u Tanıttı!
Galaxy Note 8 Broşürü, Önemli Detayları Doğruladı!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir