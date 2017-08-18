En Çok Beğeni Alan Tweet Rekoru El Değiştirdi!
Twitter'da bir mesajın aldığı en fazla beğeni rekoru, bu mesajla birlikte el değiştirdi. İşte yeni Twitter rekortmeni ve attığı anlamlı mesaj!
Barack Obama'nın 12 Ağustos'ta paylaştığı anti-ırkçı ve birliğe çağıran tweeti, Twitter'in açıklamasına göre en çok beğenilen gönderi rekorunu kırdı. Charlottesville'de gerçekleşen neo-Nazi yürüyüşünde masum bir kadının hayatını kaybetmesi üzerine yazılan tweet, Nelson Mandela'nın sözlerinden birine alıntı yapıyor: "Hiç kimse ten rengi, geçmişi veya inancı yüzünden insanlara nefret ile doğmaz."
Tweet şimdiye dek 4 milyon beğeni kazanmış durumda, bu da Ariana Grande'in Manchester'da yaşanan ve 23 insanın hayatını kaybetmesine sebep olan terör saldırısını kınayan, 2.7 milyon beğeniye sahip tweet'inin rekorunu açık arayla kırıyor.
"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm— Barack Obama (@BarackObama) 13 Ağustos 2017
Barrack Obama aslında bu tweet'i takiben iki gönderi daha yaptı, ve bu tweet'ler sırasıyla 1.2 ve 1.1 milyon beğeni topladı. Bir araya geldiklerinde Mandela'nin sözünü tamamlıyorlar:
"İnsanlar nefreti öğrenirler, ve nefret etmeyi öğrenen insanlara sevmeyi de öğretebilirsiniz. Çünkü sevgi, nefretten farklı olarak insanın kalbine doğal olarak gelir."
Heather Hayer'in Charlottesville'deki üzücü ölümü, Amerika'da süregelen ırkçılığın bitmesini isteyen insanları bir araya getirdi.
Ali Ruhi Öztürk
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