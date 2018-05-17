En Sık Rastlanan 10 İnternet Sahtekarlığı!

İnternet dolandırıcılığı bazen en tecrübeli kullanıcıları bile gafil avlayabiliyor. İşte internet kadar eski olan 10 çevrimiçi sahtekarlık türü.

En Sık Rastlanan 10 İnternet Sahtekarlığı!

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