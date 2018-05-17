En Sık Rastlanan 10 İnternet Sahtekarlığı!
İnternet dolandırıcılığı bazen en tecrübeli kullanıcıları bile gafil avlayabiliyor. İşte internet kadar eski olan 10 çevrimiçi sahtekarlık türü.
İnternet kadar eski olan internet dolandırıcıkları, artık efsane haline gelen Nijeryalı prensten, daha az tanınan sahte alışveriş sitelerine geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu aldatıcı şaka ve dolandırıcılıkların neye benzediğini merak ediyorsanız, merakınızı giderecek bir yazıyla karşınızdayız.
İşte iyi niyetimizi, bilincimizi, bazen ise hırsları ve gösteriş tutkusunu kullanan, zekice ancak hiçbiri iyi niyetli olmayan internet dolandırıcılıkları.
1. Olta Saldırısı
Olta saldırıları, suçluların sizi kişisel bilgilerinizi vermeniz için, gerçek firmalardan geliyor gibi görünen epostalar şeklinde karşınıza çıkar. Bu tür epostalardaki bağlantılara tıklayıp kimlik numaranız, parolanızı verirseniz, bilgi hırsızlığı kurbanı olabilirsiniz.
2. Nijeryalı 419
Kökleri 19. yüzyıla, paraya ihtiyacı olan "İspanyol mahkuma" dayanan bu sahtekarlık, 1970 ve 1980'lerde posta sahtekarlığına dönüşmüştü. 1990'ların sonlarında ortaya çıkan ve hala yaygın olan bu sahtekarlıkta Nijeryalı prens, sizden banka hesabına para aktarmanızı istiyor ve buna karşılık olarak gelecekte çok daha fazlasını hesabınıza yatıracağını söylüyor.
3. Tebrik Kartı Dolandırıcılığı
Arkadaşlarınızdan veya akrabalarınızdan geliyor gibi görünen bazı tebrik kartlarına tıklamadan önce iki kez düşünmenizde fayda var. Bunlara tıklamanız gerekiyorsa, öncesinde bir antivirüs yüklemenizi tavsiye ediyoruz.
4. Piyango Sahtekarlıkları
En son ne zaman piyango bileti aldınız? Cevabını hatırlamıyorsanız, bu sahtekarlık size pek işlemeyecek. Bu tür sahtekarlıklar, eposta adresinize "piyango size çıktı" başlığıyla geliyor ve kazandığınız parayı alabilmeniz için sizden küçük bir ücret istiyor. Bugünün standartlarında sahtekarlık olduğu açıkça belli olsa da, bu tür kandırmacalara inananlar hala var.
5. Kredi Kartı Kazandınız
Fakirleri hedef alan bu utanmaz sahtekarlık, başvurmadığınız bir kredi kartı veya kredi için ön-onay aldığınızı söylüyor. Amaç, banka hesabı bilgilerinizi girmek üzere sizi kandırmak.
6. Sahte Antivirüsler
Bu korkunç sahtekarlıkta birisi size bilgisayarınızda virüs olduğuna dair bir mesaj yolluyor. Bu mesaja göre hemen bir antivirüs indirip sistemi temizlemeniz gerekiyor. Asıl amaç ise bilgisayarınıza virüs bulaştırmak. Bu tür saldırıları savuşturmak için gelen bu tarz mesajlara tıklamamanız ve gerçek bir antivirüs kullanmanız gerekiyor.
7. Yolculuk Sahtekarlıkları
Ücretsiz yolculuk tekliflerini geri çevirmek zor gelebilir ancak bunların hepsinin bir "dezavantajı" var. Bu dezavantaj, genellikle bilgisayarınıza yerleşen ve kimlik bilgilerinizi çalan bir trojan olarak karşınıza çıkıyor.
8. Facebook'tan Tehdit
Arkadaşınız olduğunu iddia eden biri "Bu videonu gördün mü?" şeklinde bir mesaj ve bağlantı gönderdiğinde, bu bağlantıya tıklayıp parolanızı yazarak oturum açarsanız, Facebook hesabınızın nasıl ele geçirildiğini keyifle(!) izleyebilirsiniz.
9. İş Teklifi
Başvurmadığınız bir işle ilgili teklif alma ihtimaliniz düşüktür. Bu yüzden telefonla veya LinkedIn üzerinden gelen, sizden para isteyen bu tür tekliflerin çoğunu yok sayabilirsiniz.
10. Sahte Alışveriş Siteleri
Sahte alışveriş siteleri, listemizdeki diğer örnekler kadar yaygın değiller. Bu tür siteler, normalde pahalı olan ürünleri çok ucuza satıyor gibi görünebiliyorlar. Burada hack'lenmiş alan adlarının da kullanılabildiğini belirtelim. Bu tür tehditleri fark edebilmek için tıkladığınız bağlantılara dikkat edin ve ürünlerin diğer sitelerdeki fiyatlarıyla karşılaştırma yapın.
Zeynel A. Öztürk
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