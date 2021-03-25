En Yeni Nesil Panasonic TOUGHBOOK 33 Ayrılabilir Notebook Tanıtıldı

Panasonic, popüler TOUGHBOOK 33 dayanıklı notebookunun bir önceki nesliyle kıyaslandığında yüzde 40 daha hızlı performansı, iki katı belleği ve depolamayı benzer bir fiyat etiketiyle sunan en yeni nesli sayesinde çıtayı yükseltiyor. Satışa çıkan güncellenmiş ikisi bir arada ayrılabilir notebook, halihazırda Avrupa'daki acil yangın ve saha hizmetleri kurumları tarafından kullanılıyor ve ilerleyen günlerde de kullanılabilecek bu özellikleriyle pazar lideri pozisyonunu korumaya devam edecek.
Intel® vPro Technology'li 10. Nesil Intel® Core® i5-10310U (önceden çift çekirdekli olan) dört çekirdekli işlemcinin eklenmesiyle ikinci nesil TOUGHBOOK 33 notebook, kullanıcının cihaz açıkken değiştirebileceği çift batarya ile 20 saatlik çalışma saatini sürdürürken yüzde 40 daha fazla bilişim performansı sunuyor.
Bellek de 8GB'tan 16GB'a artırılarak standart olarak iki katına çıkartıldı. Aynı zamanda 32GB opsiyonu da yer alıyor. Depolama da kendi kendisine gerçek zamanlı olarak şifreleme yaparak harcanan işlemci kapasitesini azaltan ve acil hizmetler, güvenlik güçleri ve savunma gibi hassas bilgilerin yer aldığı sektörler için gelişmiş veri koruması sunan NVMe Opal SSD ile depolama 256GB'tan 512GB'a artırılıyor. Hızlı çıkartılabilen ve kaldırılabilen katı hal diski, fazladan veri güvenliğine ihtiyaç duyan şirketlerle yapılan projelerde kullanılabiliyor. Yapılan diğer iyileştirmeler arasında en yeni WiFi (Intel Wireless 6 AX201) ve Bluetooth 5.1 bağlantı imkanı ve şarj imkanına sahip USB Type-CTM giriş yer alıyor.
Windows 10 Pro cihazlarında 3:2 görüntü oranına, güneş ışığında okunabilen, eldivenle kullanılabilen ve 10 parmaklı kapasitif çift dokunmatik panele sahip 12'' dış mekan 1.200cd/m2 QHD (2160 x 1440 piksel) çözünürlüklü ekran bulunuyor. IP55 dijitalleştirici kalem de en zorlayıcı hava koşullarında bile sıklıkla yazı yazması, çizim yapması ya da imza atması gereken çalışanlar için en gelişmiş deneyimi sunuyor.
Ayrılabilir klavyesi ve 6 kullanım modu, farklı sektörlerde kullanılan araçlarla uyumlu kapsamlı girişleri ve özelleştirilebilir seçenekleriyle ikisi bir arada notebook mobil çalışanlar için iki dünyanın en iyi taraflarını sunuyor.150 cm'ye varan* yüksekliklerden düşmelere karşı dayanıklılığı, toza ve suya karşı da IP65 derecesi sayesinde bu cihaz, tüm dış mekan ortamları için gerekli dayanıklılığı sunuyor.
Panasonic Avrupa Dayanıklı Mobil BT Ürün Müdürü Dirk Weigelt, konuyla ilgili şunları söylüyor: "TOUGHBOOK 33 ayrılabilir notebook, Avrupa'daki kamu sektörü ve saha hizmetleri tarafından tercih ediliyor. Ayrıca sadece İngiltere'deki 35 farklı itfaiye bu cihazı mobil veri terminali olarak kullanıyor. Bu ikinci nesil iyileştirmeler, cihazın uzun süreli kullanımda bile aynı faydaları sunabilmesini sağlıyor ve tüm bunları son derece rekabetçi bir fiyat etiketiyle ve mevcut aksesuarlarla ve montaj istasyonlarıyla uyumluluğunu devam ettirerek yapıyor."
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