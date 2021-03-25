En Yeni Nesil Panasonic TOUGHBOOK 33 Ayrılabilir Notebook Tanıtıldı

Panasonic'in en yeni nesil ikisi bir arada dayanıklı ayrılabilir notebook'u, iyileştirilmiş performansı, belleği ve depolamayı neredeyse aynı fiyatla sunuyor.