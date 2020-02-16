Ericsson, Huawei'nin 5G Hız Rekorunu Kırdı!

Ericsson, şimdiye dek Huawei'in elinde tuttuğu 5G hız rekorunu, büyük bir fark atarak geçmeyi başardı; yeni 5G rekorunun sahibi oldu!

  • Levent Öztürk
Ericsson Huawei'nin 5G hız rekorunu kırdı...

Ericsson mühendisleri, yapılan müşterek çalışma testleri sırasında ticari çözümler kullanarak Huawei'nin 2,92Gbps'lik 5G hız rekorunu geçmeyi başardılar. Telekom devi, 9 bileşen taşıyıcısından (8CC) oluşan milimetre dalga spektrumunun 800MHz'lik kısmını kümeleyen teknik özelliği kullanarak 4,3Gbps hızına ulaşmayı ve yeni 5G hız rekorunun sahibi olmayı başardı.

Ericsson Radio System Street Macro 6701, Qualcomm'un Snapdragon X55 5G Modem-RF System'ini kullanan 5G akıllı telefon form faktör test cihazını kullanarak 4,3Gbps veri indirme hızına ulaştı. Ancak firmanın testi, ticari bir çözüm olarak gerçek dünyada da etkiye sahip görülüyor.

5G'nin yetenekleri, Ericsson Radio System çözümleri ve milimetre dalga spektrum bandının 800MHz'lik kısmını kümeleyen 8CC yazılımını kullanarak daha da genişletildi.

İsveçli firmanın bu son başarısı, çok oyunculu oyunlar, AR oyunları ve zengin video akışları gibi güçlendirilmiş mobil internet kullanım durumları için iyi bir haber olarak görülebilir. Daha yüksek indirme hızları, telekom firmalarının sabit kablosuz erişim ile tüketicilere fiberden dört kat daha hızlı internet sunmalarına da imkan tanıyacak.

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