Eski Bilgisayarları Yeni Wi-Fi Teknolojisinin Yolu

TP-Link, yeni Wi-Fi teknolojileriyle donatılmış olan Archer T3U Plus Wi-Fi adaptörü satışa sundu. Ürün, eski Wi-Fi teknolojilerine sahip olan bilgisayarların daha yüksek hızda, çift bant desteği ile internete bağlanmasını sağlıyor.

Eski Bilgisayarları Yeni Wi-Fi Teknolojisinin Yolu

Wi-Fi teknolojileri sürekli gelişiyor; her yeni teknoloji ile daha yüksek bağlantı hızı, daha geniş kapsama alanı ve daha fazla cihaz desteği geliyor. Bu gelişen teknolojilerden yararlanabilmek için masaüstü ya da taşınabilir bilgisayarların da (yani alıcı ürünlerin) bu teknolojileri desteklemesi gerekiyor. Kullanıcılar, Wi-Fi teknolojisi geliştikçe bilgisayar değiştirmek zorunda değiller. USB'den bilgisayarlara bağlanan Wi-Fi adaptörler, bu işe yarıyor.

Kablosuz ağ pazarının lider üreticisi  TP-Link®, gelişmiş özelliklere sahip yeni bir Wi-Fi adaptörü satışa sundu. Archer T3U Plus model adlı ürün, yüksek kazançlı, çift bantlı Wi-Fi bağlantısı sağlıyor. İki ayrı banttan Wi-Fi sinyallerini yayan adaptör ile yüksek hızlarda bağlantı ve online oyun, HD video gibi uygulamaları kesintisiz yapmak mümkün. AC (Wi-Fi 5) destekli olan cihaz, 5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 400 Mbps olmak üzere toplamda 1300 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor.

Özel anten mimarisi ile daha geniş kapsama alanı

Archer T3U Plus, gelişmiş, yüksek kazançlı, seri anten yapısına sahip. Bu nedenle veri iletimini ve sinyal alım gücünü yukarı çıkararak kapsama alanını genişletiyor. Böylece evin her yerinden Wi-Fi ağına bağlanmak mümkün oluyor. Ayrıca anteni ayarlanabilir olduğundan, yönü değiştirilerek performans daha artırılabiliyor.

TP-Link'in yeni adaptörü aynı zamanda MU-MIMO teknolojisine sahip. Bu da eşzamanlı iki veri akışı yapmasını ve uyumlu bir yönlendirici ile (MU-MIMO destekli) çalıştığında ağ verimliliğini artırmasını sağlıyor.

TP-Link'in tüm ürünleri gibi son derece kolay bir şekilde kurulan ürün, WPA/WPA2 şifreleme standartlarıyla kablosuz bağlantının güvenliğini de artırıyor.  Windows (10/8.1/8/7) ve macOS işletim sistemlerini destekleyen ürün, hem masaüstü hem taşınabilir bilgisayarlarda USB'ye takılarak kullanılabiliyor.

Archer T3U Plus'un tavsiye edilen satış fiyatı ise 27 USD (KDV dahil).

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
7 Ocak 2021 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Xiaomi cep telefonu sürprizi
6 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda taşınabilir şarj cihazı, kulaklık ve birçok ürün...
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Günün En çok Okunanları
Bu Monitörler Hem Ergonomik Hem 4K
Yeni RAM Teknolojisi ile, Geleceğin RAM'leri Daha Ucuz Olacak
Geleceği Iskalayanlar: Yıllar Sonrası İçin Tahminde Bulunup "Çuvallayanlar"
Xiaomi Mi 10i 5G Tanıtıldı: İşte Mi 10i 5G Özellikleri ve Fiyatı
Eski Bilgisayarları Yeni Wi-Fi Teknolojisinin Yolu

 

 