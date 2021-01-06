Eski Bilgisayarları Yeni Wi-Fi Teknolojisinin Yolu

Wi-Fi teknolojileri sürekli gelişiyor; her yeni teknoloji ile daha yüksek bağlantı hızı, daha geniş kapsama alanı ve daha fazla cihaz desteği geliyor. Bu gelişen teknolojilerden yararlanabilmek için masaüstü ya da taşınabilir bilgisayarların da (yani alıcı ürünlerin) bu teknolojileri desteklemesi gerekiyor. Kullanıcılar, Wi-Fi teknolojisi geliştikçe bilgisayar değiştirmek zorunda değiller. USB'den bilgisayarlara bağlanan Wi-Fi adaptörler, bu işe yarıyor.
Kablosuz ağ pazarının lider üreticisi TP-Link®, gelişmiş özelliklere sahip yeni bir Wi-Fi adaptörü satışa sundu. Archer T3U Plus model adlı ürün, yüksek kazançlı, çift bantlı Wi-Fi bağlantısı sağlıyor. İki ayrı banttan Wi-Fi sinyallerini yayan adaptör ile yüksek hızlarda bağlantı ve online oyun, HD video gibi uygulamaları kesintisiz yapmak mümkün. AC (Wi-Fi 5) destekli olan cihaz, 5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 400 Mbps olmak üzere toplamda 1300 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor.
Özel anten mimarisi ile daha geniş kapsama alanı
Archer T3U Plus, gelişmiş, yüksek kazançlı, seri anten yapısına sahip. Bu nedenle veri iletimini ve sinyal alım gücünü yukarı çıkararak kapsama alanını genişletiyor. Böylece evin her yerinden Wi-Fi ağına bağlanmak mümkün oluyor. Ayrıca anteni ayarlanabilir olduğundan, yönü değiştirilerek performans daha artırılabiliyor.
TP-Link'in yeni adaptörü aynı zamanda MU-MIMO teknolojisine sahip. Bu da eşzamanlı iki veri akışı yapmasını ve uyumlu bir yönlendirici ile (MU-MIMO destekli) çalıştığında ağ verimliliğini artırmasını sağlıyor.
TP-Link'in tüm ürünleri gibi son derece kolay bir şekilde kurulan ürün, WPA/WPA2 şifreleme standartlarıyla kablosuz bağlantının güvenliğini de artırıyor. Windows (10/8.1/8/7) ve macOS işletim sistemlerini destekleyen ürün, hem masaüstü hem taşınabilir bilgisayarlarda USB'ye takılarak kullanılabiliyor.
Archer T3U Plus'un tavsiye edilen satış fiyatı ise 27 USD (KDV dahil).
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