Eski Bilgisayarları Yeni Wi-Fi Teknolojisinin Yolu

TP-Link, yeni Wi-Fi teknolojileriyle donatılmış olan Archer T3U Plus Wi-Fi adaptörü satışa sundu. Ürün, eski Wi-Fi teknolojilerine sahip olan bilgisayarların daha yüksek hızda, çift bant desteği ile internete bağlanmasını sağlıyor.