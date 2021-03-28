Evden Çalışanlar Ofise Dönmek İstiyor mu; Yoksa Evden Çalışmaya Devam mı?

Yeni bir araştırmaya göre salgın sırasında uzaktan çalışanların büyük bir çoğunluğu ofise geri dönmeyi istemiyor...

28 Mart 2021 11:04

Levent Öztürk