Evden Çalışanlar Ofise Dönmek İstiyor mu; Yoksa Evden Çalışmaya Devam mı?

Harvard Business School tarafından yapılan bir anket, COVID-19 salgını sırasında evden çalışmakta olan kişilerin %81'i ya işyerine geri dönmek istemiyor, ya da karma bir programı tercih ediyor. Ankete katılan 1.500 uzaktan çalışanların %27'si, kalıcı olarak uzaktan çalışabilmeyi ümit ederken %61'i, haftada iki ya da üç gün işyerine gittikleri ve geri kalanında evden çalıştıkları karma bir programı tercih ediyor.
Ankete katılanların sadece %18'i tam zamanlı olarak ofise dönmek istiyor ve çocuğu olan ebeveynler bu kategoride bulunma ihtimali en yüksek olanlar gibi gözüküyor. Ayrıca araştırmanın bulgularına göre evli olan kişiler, ofise dönmeyi bekarlara göre daha fazla istiyor.
Harvard Business School online idari müdürü Patrick Mullane'in bir açıklamada söylediğine göre normale dönmeye hazırlanırken profesyoneller, işverenlerinin esneklik sağlamasını ve istedikleri yeni ev / iş dengesini ve üretkenliği sürdürmelerini istiyor.
Yanıt verenlerin %51'i, ofise dönmeden önce aşı olmayı istediklerini söylerken, %71'i herkesin aşılanmasına kadar beklemeyi tercih ettiklerini söyledi. Ankete katılanların yarısından fazlası ise ofiste çalışanların arasında halen en az iki metre olmasını ve maske kullanımının zorunlu olmasını bekliyor.
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