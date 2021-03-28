Evden Çalışanlar Ofise Dönmek İstiyor mu; Yoksa Evden Çalışmaya Devam mı?

Yeni bir araştırmaya göre salgın sırasında uzaktan çalışanların büyük bir çoğunluğu ofise geri dönmeyi istemiyor...

  • Levent Öztürk
Uzaktan çalışanların çoğu ofise dönmek istemiyor
Harvard Business School

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