Facebook Hikayeler'e Yeni Özellik Ekliyor
Hikayeler'den umutlu olan Facebook, şimdi bu gözde alanına yeni bir özellik daha ekliyor.
- Ercan Uğurlu
Artık hemen her sosyal uygulamanın kendi Story, yani Hikayeler bölümü mevcut diyebiliriz herhalde. Pek çok kullanıcı bu durumu pek hoş karşılamasa da, bu alanlarda etkileşimin yüksek olması, ünlü sosyal medya platformlarını bu alanları beslemeye itiyor. Facebook da bunlardan biri ve şimdi Hikayeler modülüne yeni bir özellik ekliyor.
Facebook'ta şimdi Hikayeler'de doğum gününe özel bir uygulama yer alıyor. Bilindiği gibi bugüne kadar Facebook üzerinde kutlanan doğum günleri, arkadaşınızın duvarına yazmaktan öteye geçemiyordu. Şimdi Hikayeler'e eklenen bu yeni özellik ile beraber, Facebook üzerinden doğum günü kutlama heyecanı artacak. En azından Facebook'un beklentisi bu yönde.
Facebook'a göre her gün 500 milyon insan Facebook'ta Hikaye paylaşıyor. Durum böyle olunca, buradaki etkileşimi arttırmanın yollarını aramak gayet doğal. Bakalım ünlü platform bu eklentiden beklediğini alabilecek mi...
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