Facebook Selfie Çekmenizi İstiyor
Eğer günün birinde Facebook sizden bir selfie çekip göndermenizi isterse şaşırmayın; bunun nedeni...
Eğer hesabınız ele geçirilirse, Facebook kimliğinizi doğrulamak için bir selfie çekmenizi isterse şaşırmayın. Platform, yüz tanıma sistemi ile kimlik doğrulamayı yaklaşık bir yıldır test ediyor. Bir hesabın sıra dışı ve şüpheli aktivitelere katılması (örneğin yeni bir hesap oluşturmak, çok sayıda arkadaş isteği yollamak, reklam ödemelerini kurmak, oluşturmak ve değiştirmek) halinde Facebook kullanıcıyı yüzünden tanımak için selfie talep edebiliyor.
Facebook'un kendi yaptığı açıklamaya göre, bu sayede bir kişinin birden çok hesap oluşturması engellenebilir. Kullanım şartlarına göre bir kişinin Facebook'ta birden fazla hesap açması yasak.
Eğer bu tip bir selfie kontrolüne rast gelirseniz, Facebook sizden yüzünüzün net olarak görülebildiği bir selfie çekmenizi isteyecek, ardından bu fotoğrafı kontrol ettikten sonra onu sunucudan silecektir.
Sistem oldukça akıllı, daha önce çektiğiniz bir fotoğrafı yüklemeye çalışırsanız bu fotoğrafın eski olduğunu kolayca anlayabiliyor. Masum bile olsanız, fotoğrafınız sistem tarafından doğrulana kadar hesabınız 72 saate kadar kilitli kalabilir. En iyisi kullanım şartlarının dışına çıkmamak ve güvenlik önlemleri almayı unutmamak olacaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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