Facebook, Silme Özelliğini Gizledi!
Facebook'ta gönderilerini silmek isteyen bazı kullanıcılar, küçük bir şokla karşı karşıya kaldılar!
İnternette paylaştığınız her şeyin bir yerlerde sonsuza dek yaşamını sürdüreceği fikri, muhtemelen çoğu kez doğru. Ancak paylaştığımız utanç verici gönderiyi silebilmek veya ailemizden, iş arkadaşlarımızdan saklayabilmek, genellikle bize yetiyor.
Bazı Facebook kullanıcıları ise daha endişe verici bir durumla karşı karşıyalar. Venturebeat'e göre bazı kullanıcılar, gönderilerin sağ üstündeki açılır menüde silme seçeneğini göremiyorlar ve bu nedenle gönderilerini silemiyorlar. Bununla birlikte seçeneğin mobil sitede ve uygulamalarda görünmeye devam ettiği söyleniyor.
It's not just you...!
...Facebook seems to have removed the "Delete post' option
WTF? pic.twitter.com/z83clEAIxX— Matt Navarra (@MattNavarra) 17 Kasım 2017
Gönderileri silme seçeneğinin daha az kullanılan "Etkinlik Günlüğü" altında gizlendiği söyleniyor. Böyle bir hamle, birçok kullanıcıyı gönderilerini silmekten vazgeçirmeye yetebilir.
Facebook'un bu tür bir değişikliği test ediyor olması muhtemel. Firmanın gönderileri silmemizi istememesi için birkaç nedeni olabilir. Örneğin eski gönderiler reklam algoritmalarında kullanılıyor ve "Hatıralar" gönderileri sayesinde fazladan etkileşim oluşturmaya yardımcı oluyor. Bunun yanında Facebook, mümkün olduğu kadar çok şey paylaşmamızın ve paylaştıklarımızı öylece bırakmamızın kendisi açısından daha kazançlı olacağını düşünüyor.
Venturebeat'e göre bu değişiklik, "daha çok kullanıcıyı mobile taşımaya yönelik alaycı bir taktik" bile olabilir.
Bu yeni özellik gerçeğe dönüşmese bile Facebook'un hesap verilerinin yedeğini sakladığını ve sildiğiniz fotoğrafların Mark Zuckerberg'in sabit diskinde bir yerlerde kalmış olabileceğini hatırlatalım.
Zeynel A. Öztürk
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