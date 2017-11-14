Facebook, Stories ve Messenger Day'i Birleştirdi
Facebook, Snapchat'ten "esinlendiği" çok sayıda özelliğin kafa karıştırmaya başladığını gördü; birleştirme yoluna gitti...
Facebook'un Snapchat'e benzer çok sayıda farklı sosyal ağ hizmeti (Messenger, Instagram ve WhatsApp) olması bir çok kullanıcının aklını karıştırabiliyor. Şirket bu durumun farkına varmış olacak ki, Facebook Stories ve Messenger Day hizmetlerinin birleşeceği duyuruldu. Ortaya çıkan yeni hizmetin adı sadece "Stories" olacak ve burada paylaştığınız tüm fotoğraf, video ve slayt gösterileri hem Facebook hem de Messenger uygulamasından erişilebilecek.
Bundan sonra bu üç platfrom arasında ayrı ayrı paylaşımlar yapmanıza da gerek kalamayacağı anlamına geliyor. Ayrıca yaptığınız paylaşımları herekese açık, sadece Facebook arkadaşlarınıza açık veya sadece Messenger arkadaşlarınıza açık hale de getirebileceksiniz. Eğer bu seçeneklerin hiç biri kulağınıza iyi gelmiyorsa kişisel bir liste hazırlayabilir ya da Stories'den belli kullanıcıların iki platformdan da gönderilerinizi görmesini emgelleyebilirsiniz.
Facebook ve Messenger'in farklı sürümleri olması zaten hiç mantıklı değildi. Şirketin bu kararının arkasında büyük ihtimalle akıl karışıklığını ortadan kaldırmak ve geçici teklifin daha fazla kullanılmasını sağlamak bulunuyor.
Ali Ruhi Öztürk
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