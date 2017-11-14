Facebook, Stories ve Messenger Day'i Birleştirdi

Facebook, Snapchat'ten "esinlendiği" çok sayıda özelliğin kafa karıştırmaya başladığını gördü; birleştirme yoluna gitti...

Facebook, Stories ve Messenger Day'i Birleştirdi

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