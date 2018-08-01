Facebook ve Instagram'dan Yeni Kontrol Panosu
Facebook ve Instagram, sosyal ağda geçirdiğiniz süreyi kontrol altında tutmanızı sağlayacak yeni işlevini kullanıma açtı!
Mark Zuckerberg'in sosyal ağları Facebook ve Instagram, uygulamalarda ne kadar zaman geçirdiğinizi gösteren yeni bir işlev sunmaya başladılar.
"Facebook'taki zamanınız" ve "Etkinliğiniz" adı altında ortaya çıkan yeni işlevler, sosyal ağ tiryakiliğinizi kontrol altına almanıza ve sağlığınızı korumaya yardım etme amacını taşıyor. Kademeli olarak kullanıma açılan işlevler, önümüzdeki haftalarda yüzde 1'lik bir kesim hariç herkese ulaşmış olacak. Yüzde 1'lik kullanıcı grubu, Facebook'un açıklamasına göre ana grupla karşılaştırma yapmakta kullanılacak.
Facebook'ta yeni işlevi bulmak için uygulamanın sağ alt köşesindeki menü düğmesine basın, "Facebook'taki zamanınız" seçeneğine kaydırın ve dokunun. Instagram'da ise Ayarlar menüsünün altında "Etkinliğiniz" seçeneğini göreceksiniz.
İşlevi açtığınızda karşınızda uygulamada son yedi günde geçirdiğiniz süreyi gösteren bir çubuklu grafik gelecek. Burada Facebook ve Instagram'da ne kadar zaman geçirmek istediğinizi 5 dakikalık artışlarla ayarlayabilirsiniz. Burada belirlediğiniz süre dolduğunda uygulama, size günlük limiti doldurduğunuza dair bir hatırlatma gösteriyor. Dilerseniz uyarıyı geçip, uygulamayı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Panodan uyarı ayarlarını da yönetebiliyor, yeni bir işlev olan sekiz saatliğine uyarıları susturmayı kullanabiliyorsunuz.
Facebook ve diğer teknoloji firmaları, kullanıcılarının ilgisini çekebilmek için her şeyi denediklerinden son yıllarda sıkça eleştirildiler. Facebook, aralık ayında şirket içinde yaptığı bir araştırmaya dayanarak "haber kaynağının pasif tüketimi, insanların kötü hissetmesine neden oluyor" demişti. Geçtiğimiz aylarda Google ve Apple, Android ve iOS'a ekledikleri sistem seviyesindeki işlevlerle hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiğinizi göstermeye başlamış, dileyenlerin bu süreyi kısıtlamasına yönelik işlevler sunmuştu.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın