Facebook ve Instagram'dan Yeni Kontrol Panosu

Facebook ve Instagram, sosyal ağda geçirdiğiniz süreyi kontrol altında tutmanızı sağlayacak yeni işlevini kullanıma açtı!

Facebook ve Instagram'dan Yeni Kontrol Panosu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Huawei Mate 20 Pro'dan Haber Var!
İşi Giderek Zorlaşan Dijital Asistan: Bixby
NVIDIA'dan Oyun Severlere Harika Fırsat!
Microsoft, Windows 10'lu PC'leri Kiraya Verebilir
Apollo 11 Ses Kayıtları Halka Açıldı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir