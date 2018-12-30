Fantastik Canavarlar 2 hayal kırıklığı yaşattı!
Fantastik Canavarlar: Grimdenwald'un Suçları, Harry Potter tutkunlarını hayal kırıklığına uğrattı!
Harry Potter evrenin geçmişini konu alan ve onu renkli ögelerle süsleyen Fantastic Beasts and Where to Find Them (Fantastik Canavarlar ve Onları Nerede Bulursunuz) gişede ciddi hasılat elde ederken, eleştirmenlerden de tam not almıştı. 175 milyon dolarlık yapım bütçesi bulunan yapım, 850 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde ederek Warner Bros'u güldürdü.
Bu rakamlar, bir devam filmini işaret ediyordu. Zaten ilk film de, devam filmi için son derece uygun bir sürpriz sonla bitirilmişti. Yapılan açıklamalar, Harry Potter kurgusal evreninin geçmişinin 5 filmden oluşacağını vurguluyordu.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Fantastik Canavarlar: Grindelwald'un Suçları) 16 Kasım 2018'de dünya çapında gösterime girdi. Yapım 200 milyon dolarlık maliyet ve daha da büyük reklam bütçesine karşın 600 milyon dolar civarında gişe hasılatı elde etti. Ancak daha da vahim bir gerçek var: Fantastik Canavarlar: Grindelwald'un Suçları, eleştirmenlerden 5/10 altı not alan tek Harry Potter evreni filmi. RT, Metacritic gibi siteler filme ortalama 4.5/10 puan not biçti.
Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Jude Law ve Johnny Depp gibi Oscar adayı veya Oscar ödüllü oyuncuların bolca bulunduğu listede, bu puanlar ciddi anlamda fiyasko anlamına geliyor. Eleştirmenler, mantık hatalarını vurgularken, bilişsel kurgu sorunları da(bunlara önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde değineceğiz), Harry Potter hayranlarını hüsrana uğrattı. Karakterlerin yaşları, Harry Potter filmlerindeki figürlerin geçmişlerindeki kopukluklar ve efsanevi ögelerin kökenlerinin değiştirilmeleri düş kırıklığına neden oldu.
Warner Bros'un serinin üçüncü filminde David Yates ile değil; başka bir yönetmenle çalışması bekleniyor. Ne de olsa Harry Potter evreni öyle ya da böyle kar ettiriyor.
Barış Terun
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