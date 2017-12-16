Ford, Akıllı Telefon Kılıfı Yapıyor!
Bu cep telefonu kılıfı daha önce yapılmayanı yapacak; arabanızın anahtarının yerine geçecek!
Ford yakın zamanda 9,842,444 numaralı ABD patentini aldı. Bu patent dahilinde araba anahtarı özelliklerine sahip bir akıllı telefon kılıfı bulunuyor. Tesla'nın sadece bu iş için geliştirdiği mobil uygulama gibi yazılımları düşünürsek, bu patentin bir kaç yıl geç kaldığını söyleyebiliriz.
12/12/2017'de başvurusu yapılan patent, sıradan bir telefon kılıfının NFC iletişim özelliklerine sahip, UHF alıcı ve vericilerini de içinde barındıran ve daha eski otomobilleri de destekleyebilecek bir araba anahtarı olabileceğini gösteriyor.
Tabii ki bu ürün en güncel otomobil sahiplerinin pek dikkatini çekmeyecektir, çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi, bir çok yeni otomobil markası "telefonda anahtar" uygulamaları sayesinde bir telefon kılıfına ihtiyaç duymadan bu özelliği yerine getirebiliyorlar. Ancak örneğin 2014 Fiesta ST sahibi biri, tuhaf ve biçimsiz araba anahtarlığını bırakıp ince ve şık bir telefon kılıfı ile otomobilinin kilidini açmayı tercih edecektir.
Ford'un bu ürünü seri üretime geçirme ihtimali var mı bilinmiyor, ancak eğer üretime başlanırsa, nispeten eski otomobil modellerine sahip olan insanlar bu ürün sayesinde ceplerinde daha az "zımbırtı" taşıyabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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