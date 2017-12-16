Ford, Akıllı Telefon Kılıfı Yapıyor!

Bu cep telefonu kılıfı daha önce yapılmayanı yapacak; arabanızın anahtarının yerine geçecek!

Ford, Akıllı Telefon Kılıfı Yapıyor!

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