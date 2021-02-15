Fortinet Uzaktan Eğitimde Güvenliğin Önemine Dikkat Çekiyor

Öğrenciler, fakülte üyeleri ve BT ekipleri, uzaktan eğitim için hazırlıksız yakalandı. Son dakikada öğrenciler ve öğretim üyeleri için güvenli bir uzaktan öğrenme ortamı sağlayan acil durum planının yürürlüğe konması, en iyi BT yöneticileri için bile zorlayıcı bir görev oldu.