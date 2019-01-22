Fortnite para aklamak için kullanılıyor!
Fortnite'ın para aklamak için kullanıldığı ortaya çıktı!
- Levent Öztürk
Battle Royale oyunu Fornite'ın muazzam bir hızla artan popülerliği, bazı istenmeyen yan etkileri de beraberinde getirmiş gibi gözüküyor ve görünene göre platformun devasa kullanıcı tabanının kullanım şekillerinden biri para aklama.
Variety'nin bir haberinde, suçluların satılan kredi kartlarını, oyun içerisindeki kozmetik eşyalar ve diğer satın alınabilir içerik aracılığı ile gerçek paraya dönüştürdüklerini buldu.
Para aklayıcılar, bedava bir hesap oluşturduktan sonra Fortnite'ın oyun içi parasını (V-Bucks), görüntü değişikliklerini ve diğer dijital eşyaları almak için bu çalıntı kredi kartlarını kullanıyorlar. Daha sonra hesabın giriş bilgileri eBay veya bir başka üçüncü parti satış hizmeti ile, hatta dark web kullanılarak satışa çıkartılıyor.
Bu kişiler hesapları gerçek bedellerinin altında bir fiyata satıyor olabilirler ancak yapılan bu işlem serisi, çalınan kredi kartlarını PayPal ve benzeri hizmetler aracılığıyla yapılan satın alımlar sayesinde kullanılabilir paraya dönüştürüyor.
Tekniğin kendisi aslında Fortnite'a özel değil ancak oyunun muazzam popülerliği ve dijital satış politikası, bu yöntem için çok uygun bir seçenek olmasına sebep oluyor.
Bu sorunun çözülmesindeki sorun ise, pek çok kullanıcının tamamen yasal yollarla elde ettikleri hesaplarını eBay ve benzeri sitelerde satıyor olmaları.
Bu yüzden de Fortnite bütün hesabı satın almayı gerektirmeyen bir resmi takas arayüzü ekleyene kadar – ki geliştirici Epic Games kısa bir süre önce bunu denemeye aldı – bu sorunu çözmek pek kolay olmayacak.
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