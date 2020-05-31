Fujitsu "2020 Teknoloji ve Hizmet Vizyonu"nu Açıkladı

Fujitsu, sosyal sorunlarla karşı karşıya olduğumuz dünyamızda, müşterilerinin topluma değer katmalarını kolaylaştırmak amacıyla güvenilir iş yapılarına dönüşümlerini sağlamak üzere yeni bir yaklaşım öneriyor.

Fujitsu 2020 Teknoloji Vizyonunu Açıkladı

Fujitsu, tüm paydaşlarının bu belirsiz zamanlarda dijital dönüşümde nasıl daha fazla başarı elde edebileceklerini belirleyerek 2020 Teknoloji ve Hizmet Vizyonu'nun lansmanını yaptı. 

Fujitsu'nun duyurduğu bu yeni vizyonu kapsamında; COVID-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla, yaşamlarımız, ekonomilerimiz ve toplumlarımız üzerinde benzeri görülmemiş bir etkiye sebep oldu. Buna ek olarak, iklim değişikliğinden hızlı kentleşmeye ve yaşlanan dünya nüfusuna kadar, birçok toplumsal zorluklarla karşı karşıyayız. Ayrıca, yanlış bilgilerin yayılması ve gizlilik ihlali gibi dijital ortamlarda karşılaşılan yeni riskler de karşımızda. Dijital teknoloji, insanların yaşama ve çalışma şeklini önemli ölçüde değiştirme gücüne sahip. Bu gücü, bu zorlukları çözmek ve dünyamızı daha iyi hale getirmek için kullanmalıyız. Fujitsu, dijital dönüşümün gerçek değerinin bu fikirde yattığına inanıyor. Dijital dönüşüm, mevcut işletmelerin toplumsal hedefler doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yol açacak şekilde değişimi sağlayacaktır. 

Dijital dönüşümle ilgili vaka çalışmaları ve iş liderleriyle gerçekleştirilen küresel anket sonuçlarının da dikkate alındığı Fujitsu Teknoloji ve Hizmet Vizyonu 2020, işletmelerin dijital teknolojiler sayesinde nasıl yeniden yapılanarak topluma değer katabileceklerinin altını çiziyor.

Fujitsu Teknoloji ve Hizmet Vizyonu 2020'nin Özeti

İşletmeler yeniden toplumla aynı düzleme getirilmeli

İş dünyası, bilim ve teknoloji, yaşam kalitesi ve endüstriyel gelişimin iyileştirilmesine büyük katkı sağlamıştır. Bununla birlikte, çevresel sorunlar ve kişisel verilerin ihlali gibi sosyal konuları da beraberlerinde getirdiler. Bu şartlar altında küresel ölçekte hareket eden iş liderlerinin zihniyetleri hızla değişiyor. Fujitsu tarafından yapılan ankette, iş liderlerinin yüzde 90'ından fazlası, kuruluşlarının orta ve uzun vadede sürdürülebilir olabilmesi için topluma değer katması gerektiğini söylüyor.

Bu zorlu zamanlarda, şirketlerin iş hedeflerini sosyal hedeflerle ilişkilendirmesi gerektiğini belirtiyorlar. Buna göre, şirketlerin topluma sunduğu ürün ve hizmetlerin aynı zamanda topluma değer katan bir yanının zorunlu hale geldiği görülüyor.

Fujitsu, dijital teknolojilerin şirketlerin hedeflerine ulaşmalarında hayati bir rol oynadığına inanıyor. Bir şirket, hızla değişen sosyal ve ekonomik ortama karşılık verebilmek için esnek hale gelmeli ve topluma daha fazla değer katan güvenilir bir yapıya dönüşmelidir.

Güvenilir iş yapısı oluşturmak için üç adım

Fujitsu, işletmeleri dijital dönüşüm yoluyla topluma değer katacak şekilde değiştirmek için üç adım öneriyor:

1.Dijitale hazır olun: kuruluşları dijital dönüşüm stratejilerini oluşturmaya ve iş operasyonlarını dijital teknolojiyi kullanmaya yönlendirin

2.Mevcut iş yapısının dönüşümü: iş yapısının amacını ve değerini yeniden tanımlayın ve topluma değer sunmak için işletmenizi sürekli olarak dönüştürmeye devam edin

3.Ekosistemi parçası olmak üzere iş modelinin evrimi: mevcut işletmeleri yenilikçi hizmetlerle ve bağlı sektörlerdeki diğer iş ortaklarının hizmetleriyle birleştirerek insanlara ve topluma daha fazla değer katacak bir iş modeli oluşturun

İnovasyon ile güven yaratmak

Milyarlarca insan ve işlerin birbirine bağlı olduğu çağdaş toplumlarda, verilere duyulan güven, veri işleyen ve kararlar veren teknolojiye güven, veri ve teknoloji kullanan kuruluşlara güven giderek önem kazanıyor. Fujitsu'nun oluşturduğu inovasyon, toplumda güven inşa ederek dünya çapında sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. Fujitsu, şirketlerin yönetimi için karar önerileri sunan 'Geniş Öğrenme' adı verilen açıklanabilir Yapay Zekâ teknolojisi, karmaşık sorguları çözen 'Digital Annealer', güvenli ve şeffaf veri dağıtımı sağlayan Blockchain teknolojisi 'Connection Chain' de dahil olmak üzere benzersiz teknolojiler geliştiriyor. Kendisini dijital dönüşüm ortağı olarak konumlayan Fujitsu, müşterilerinin dönüşüm yolculuklarında yardımcı olarak birlikte güvenilir bir gelecek sağlamayı hedefliyor.

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