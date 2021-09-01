Fujitsu, Nuerburgring Yarış Pistinin Güvenliğini Yapay Zeka ile Artırıyor

Gelecekte, Nuerburgring pisti Fujitsu sayesinde gelişmiş Yapay Zeka destekli güvenlik özelliklerinden faydalanabilir. Karmaşık bir düzende yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralardan gelen bilginin gerçek zamanlı Yapay Zeka tarafından analiziyle anında uyarı sistemleri sayesinde, hem yarış kontrol yöneticileri hem de sürücülerin, Formula 1 sürücüsü Sir Jackie Stewart tarafından "Yeşil Cehennem" olarak adlandırılan bu zorlu yarış pistindeki olası sorunlar hakkında anında bilgilendirilebileceği anlamına geliyor.
İkonik Nordschleife pisti (North Loop), Nuerburgring'in iki yarış pistinin en ünlüsü. 20,8 kilometrelik pist, kör virajlar, düşmeler ve önemli yükseklik değişiklikleri de dahil olmak üzere toplam 73 dönüşe sahip ve birçok kişi tarafından dünyanın en zorlu pistlerinden biri olarak kabul ediliyor. Geçmişte, yarış hakemleri pistten çıkan bir araç gibi bir durum olduğunda durumu analiz edip karar verebilmek için pistteki hakemlerle telsiz ile temas ediyorlardı. Grand Prix pistinin aksine, Nordschleife henüz kameralarla yeterince donatılmadığı ve bu nedenle Yarış Kontrol komitesinin görüş alanı dışında bulunması nedeniyle sorunlar hızlı bir şekilde değerlendirilemiyordu. Bu durum, sorunları hızlı bir şekilde değerlendirmenin ve tepki vermenin genellikle zor olduğu anlamına geliyordu ve birkaç yüz araç aynı anda yoldayken doğru kararı vermenin önemi çok yüksekti.
Süreç, Doettinger Hoehe'de 2,8 km'lik bir test bölümüyle başlıyor
Bu iddialı pistin dijitalleşme projesi için geliştirilen sistemin uygulamasına, 8 HD kamera kurulumuyla "Doettinger Hoehe" olarak bilinen 2,8 kilometrelik bölümünde başlandı. Grand Prix pistindeki mevcut kamera altyapısına ek olarak, Nordschleife'nin tamamının kapsama alanı 100'den fazla kameraya ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte, kameraların sayısı, devrenin insanlar tarafından kolayca güvenilir bir şekilde izlenemeyeceği anlamına da geliyor. Bu noktada Fujitsu'nun çözümü, Nuerburgring tarafından kurulan ve Fiber optik kablolar aracılığıyla Yarış Kontrol komitesine bağlanan kameralara dayanıyor. Fujitsu, karar verme sürecini desteklemek için, tüm video akışlarını gerçek zamanlı olarak izlemek ve tanımladığı potansiyel tehlikeleri işaretlemek için yapay zekadan yararlanan bir sistemi geliştirdi. Olası sorunlar tespit edildiğinde, sistem Yarış Kontrol komitesini anında bilgilendirecek ve aynı anda yaklaşan trafiği bildirme fırsatı verirken, örneğin izleme tarafı LED ekranlarını kullanarak ilgili video akışlarına geçecek.
Fujitsu Orta Avrupa Üretim ve Otomotiv Bölümü Başkanı Joern Nitschmann şunları söylüyor: "Nuerburgring, zor bir yarış pisti olarak haklı bir üne sahip. Bu proje kesinlikle Eyfel Dağları'nın ortasında sürekli güç ve bant genişliği ihtiyacı da dahil olmak üzere bazı zorlukları ortaya çıkardı. Bununla birlikte, Nuerburgring'in yarış güvenliği uzmanlığı, karmaşık Yapay Zeka çözümlerini belirleme, geliştirme ve kurma deneyimimizle birleştiğinde, mükemmel bir ekip işi olduğunu kanıtladı. İş birliğimiz, diğer endüstrilerde kanıtlanmış dijital dönüşüm uzmanlığımızla bu çok zor yarış pistinin güvenliğini sağlamaya dönüştü".
Nuerburgring Genel Müdürü Mirco Markfort ise şunları söylüyor: "Nuerburgring Nordschleife'da neredeyse yüz yıldır yarış etkinlikleri düzenleniyor. Her yıl burada yeteneklerini test eden binlerce sürücünün güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için yıllar boyunca büyük yatırımlar yaptık. Fujitsu ile olan iş birliğimiz sayesinde, sürücüler her zamankinden daha güvenli olacak. Sadece pistin tüm bölümlerini ilk kez tam olarak görüntülemekle kalmıyoruz, aynı zamanda Yapay Zeka ile gerçek zamanlı olarak otomatik bildirimler de üretebileceğiz. Pist altyapısının ilk canlı testi Haziran ayı başında düzenlenen efsanevi 24 saatlik dayanıklılık yarışında gerçekleşti. Şimdi test edilen bölümde elde ettiğimiz veriyi derliyoruz ve buradan elde edeceğimiz iç görülere dayanarak çözümümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca bu devrimci teknolojiyi pistin geri kalanı için de geliştirmeyi ve uygulamayı planlıyoruz."
Fujitsu, Yapay Zeka sistemini geliştirmeye devam ediyor. Bu sistem, araçları tanımayı ve parkur ile çakıl, çim ve parmaklıklar dahil olmak üzere çevrede bulunan tüm farklı bileşenleri tanımlamayı öğreniyor. Yapay Zeka ayrıca petrol, kir veya döküntü gibi pistteki anormallikleri tespit etmek ve yağmur veya gölge gibi hava koşullarıyla başa çıkmak için de geliştiriliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın