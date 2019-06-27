Galaxy A90, Amiral Gemisi Gibi Geliyor!
Döner kameralı Galaxy A90'dan gelen yeni sızıntı, telefonun bir amiral gemisi gibi güçlü olacağını söylüyor.
Samsung'un ilk 5G destekli telefonu, muhtemelen Galaxy A90 olacak. Şimdi ise Galaxy A90'ın bazı özelliklerinin amiral gemisi seviyesinde olabileceği ortaya çıktı.
Twitter'daki ünlü sızıntı sayfalarından OnLeaks'e göre Galaxy A90, Snapdragon 855 işlemciyle gelecek. Galaxy S10'un ABD ve Çin'de bu işlemciyi kullandığını biliyoruz. Snapdragon 855'in Galaxy A90'ın hem LTE, hem de 5G sürümünde bulunacağı söyleniyor. Bunların yanında telefonun kendine has bir "Tilt OIS" teknolojisiyle geleceği belirtiliyor.
"Tilt OIS" ne demek şimdilik bilinmiyor ancak optik imaj sabitlemenin orta seviye telefonlarda tekrar yer alması olumlu bir gelişme. Tabi Galaxy A90'ın amiral gemisine yakın bir cihaz olduğunu anımsar isek, OIS'in Galaxy A serisine döndüğünü söylemek daha doğru olacaktır.
LTE modelin 48MP, 12MP ve 5MP'lik arka kamera sensörleriyle geleceği iddia edilirken 5G modelin 48MP, 8MP ve 5MP kameralarla geleceği söyleniyor. Galaxy A80'de olduğu gibi A90'da da selfie'lere yönelik bir dönen kamera mekanizması bulunacak.
Diğer özelliklere baktığımızda Galaxy A90'ın 6,7 inç ekran, ekran altı parmak izi sensörüyle geleceği görünüyor. Galaxy A90'ın A80'deki gibi gecikmelerle karşılaşmamasını umuyoruz. Telefon piyasaya zamanında çıkmazsa, tek konuşulan özelliği 5G bağlantısı olabilir.
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