Galaxy J6, Gerçeğe Bir Adım Daha Yakın
Samsung'un Infinity Display ile gelecek olan orta seviye telefonu, bu keşifle birlikte gerçeğe dönüşmeye çok yaklaştı!
Galaxy J6, bu sene Galaxy Note 8'in Oreo firmware'inin içinde ismi görünen birçok Galaxy cihazından bir tanesiydi. Galaxy J6'nın adı hız testi sitelerinde, Wi-Fi Alliance ve FCC'de de geçtiği için telefonun tanıtıma yaklaştığı düşünülüyordu. Şimdi ise Samsung'un Galaxy J6'nın destek sayfalarını hazırlamaya başladığı fark edildi.
Samsung'un Hindistan ve Ukrayna web sitelerinde görünen Galaxy J6 destek sayfaları, telefon hakkında herhangi bir şey söylemiyor. Ancak daha önceki sızıntılar, Galaxy J6'nın bazı özelliklerini ortaya çıkarmıştı. FCC belgelerine göre Galaxy J6, Infinity Display ile gelecek ve Android 8.0 Oreo'yla çalışacak. Hız testi raporları çok güvenilir olmasa da bunlara göre Galaxy J6'nın Exynos 7870 yonga seti ve 2GB RAM ile gelmesi beklenebilir.
Samsung'un Infinity Display ekranları orta seviyeye ve hatta alt seviye cihazlara getirmek istediğini biliyorduk. Bu sene çıkan Galaxy A8 ve A8+ ikilisi, Infinity Display ile gelen ilk amiral gemisi olmayan telefonlardı. Bu trend, daha ucuz Galaxy A6 ve A6+ ile devam ederken bu telefonların Galaxy J8 ve J8+ ile beraber tanıtılabileceği söyleniyor. Bu gerçekleşmez ise Galaxy J6, Infinity Display'e yer veren ilk Galaxy J serisi telefon olabilir.
Infinity Display'in Samsung'a Çin gibi düşüşte olduğu pazarlarda ne kadar yardım edeceği ise merak konusu.
Zeynel A. Öztürk
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