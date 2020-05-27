Samsung, Yeni Exynos Mobil İşlemcisi Exynos 880'i Duyurdu

Samsung, orta seviye telefonlara yönelik yeni işlemcisi Exynos 880'i duyurdu. Sekiz çekirdekli işlemci, 8nm FinFET teknolojisiyle üretiliyor ve dahili 5G modeme sahip.
Yeni yonga setinin işlemci bölümü, 2GHz'te çalışan iki Cortex-A76 ve 1,8GHz hızında çalışan altı Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor. Yonga üzerindeki grafik işlemci ise ARM Mali-G76 MP5 GPU olarak tercih edilmiş. Bu grafik işlemci, FHD+ çözünürlüğünü destekliyor. Exynos 880, 64MP'e kadar tek kamera lensini veya 20MP çift kamerayı destekliyor. Üçlü kameraları da destekleyen yonga seti, 30 fps'de 4K video kaydı yapabiliyor.
Yonga setine dahil edilen 5G modemi, alt-6GHz 5G ağlarını destekliyor ve 1,28Gbps karşıya yükleme, 3,55Gbps indirme hızına ulaşabiliyor.
Toplu üretimine başlanan Exynos 880, Çin'de piyasaya sürülen Vivo Y70s'de kullanılmaya başlandı bile.
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