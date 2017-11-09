Galaxy Note 8'deki Sorunlar Sadece Bu Modelde mi?
Galaxy Note 8'de yaşanan yeni garip sorun, bazı telefon sahiplerini çıldırtacak cinsten...
Galaxy Note 8'in Kişiler uygulamasının telefonu kilitleyebildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise benzer bir sorunun Mesajlar uygulamasında yaşandığı iddia ediliyor.
Sammobile'a göre şikayetler çoğunlukla Kuzey Amerika'dan geliyor ve bu yüzden kilitlenmeler, Galaxy Note 8'in Snapdragon işlemciye sahip sürümünde yaşanıyor olabilir. Exynos işlemcili modellerde aynı sorunun yaşanmaması, siteye göre bunun bir işareti.
Sammobile, bunun kendi tarafındaki bir spekülasyondan ibaret olduğunu da vurguluyor. Sorunun daha çok Kuzey Amerika'da yaşanması elbette bir tesadüf de olabilir.
Galaxy Note 8'de Kişiler veya Mesajlar uygulamasının telefonunuzu kilitlemesi gibi bir sorunla siz karşılaştınız mı? Cevabınızı yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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