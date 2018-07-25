Galaxy Note 9, En Pahalı Telefon Olabilir

Samsung Galaxy Note 9, 512 GB'lık depolama alanına sahip modeli ile akıllı telefonlar arasında en pahalısı olabilir!

Galaxy Note 9, en pahalı telefon olabilir

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Galaxy Note 9, En Pahalı Telefon Olabilir

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