Galaxy Note 9'un Ön Paneli Sızdı
Samsung'un sıradaki amiral gemisi olması beklenen Galaxy Note 9'a ait olduğu söylenen ön panel fotoğrafı, internette ortaya çıktı!
Samsung'un bir söylentiye göre Ağustos ayında tanıtacağı yeni amiral gemisi Galaxy Note 9 hakkında pek çok sızıntı ve iddia gördük. Ama şimdi, telefona ait olduğu iddia edilen bir ön panel fotoğrafı, Twitter hesabı Ice Universe tarafından yayınlandı.
Eğer bu fotoğraf doğruysa, Galaxy Note 9 tasarımının, Galaxy Note 8'den çok da farklı olmayacağını söylemek mümkün. Dikkat çeken, sadece üst ve alt kısımdaki siyah kısımların biraz incelmiş olması. Bunun dışında, çok ciddi bir yenlik görünmüyor.
Daha önceki söylentiler, telefonun 4.000mAh kapasiteli dev bir batarya ile geleceğini, Galaxy S9 Plus'takine benzer bir çift kamera düzenine sahip olacağını, güçlü donanım özellikleri sunacağını söylüyordu.
Her ne kadar kesin olmasa da, cihazın önümüzdeki iki ay içerisinde tanıtılması bekleniyor. O zamana kadar, çok daha fazla sızıntı ile karşılaşacağımıza emin olabilirsiniz...
Cem Sinanoğlu
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