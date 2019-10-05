Galaxy S10'a Wi-Fi Özellikleri İçin Ödül Geldi!
Samsung, Galaxy S10'un Wi-Fi özellikleri için yeni bir ödül kazanmayı başardı. Peki Samsung'a bu ödülü getiren ne?
- Ercan Uğurlu
Samsung'un son S serisi amiral gemisi olan Galaxy S10, pek çok kullanıcı tarafından beğenildi ve Samsung için de satışlarıyla da memnun edici bir akıllı telefon oldu. Önemli farklılıkları Galaxy S10 modeli ile aileye kazandıran Samsung, bunlar arasında yer verdiği yenilikçi Wi-Fi özellikleri ile bir ödül kazandı.
WBA Industry Awards tarafından "En İyi Wi-Fi Yenilik Ödülü"nü kazanan Samsung, Wi-Fi bağlantılarının hem akıllı hem güvenli olmasını sağlamak için Makine Öğrenimi'ni (Machine Learning) kullanıyor. Galaxy S10'da yer alan Wi-Fi ayarlarının Gelişmiş menüsünde yer alan Intelligent Wi-Fi özelliği, bir ağ üzerinden şüpheli olabilecek bir etkinliği algılayabiliyor ve kullanıcıyı uyarabiliyor.
Galaxy S10, öte yandan Samsung için ilk 802.11ax, yani Wi-Fi 6 desteği gösteren akıllı telefonu olmuştu. En yeni Wi-Fi standardını kullanan ilk akıllı telefonlardan biri olan Galaxy S10, böylece Wi-Fi 5'e kıyasla yüzde 20'ye kadar daha hızlı veri aktarımı sağlayabiliyor.
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