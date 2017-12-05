Galaxy S9'un Dex Aksesuarı, Bir Yüzey Olabilir!

Galaxy S9'un yanında tanıtılacağı iddia edilen ve telefonu adeta bir bilgisayara çeviren yeni Dex, bu kez bir "istasyon" şeklinde olmayabilir!

Galaxy S9'un Dex Aksesuarı, Bir Yüzey Olabilir!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Laptop alışveriş rehberi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Stadyum'u Yıkma Girişiminin Şaşırtan Sonucu
Galaxy S9'un Dex Aksesuarı, Bir Yüzey Olabilir!
iPhone X ve 8'in Hızlı Şarjı, Rakiplerinden Yavaş!
Facebook, Çocuklar İçin Messenger Geliştiriyor!
Otonom Arabalar İçin Pembe Günler Bitiyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir