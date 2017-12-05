Galaxy S9'un Dex Aksesuarı, Bir Yüzey Olabilir!
Galaxy S9'un yanında tanıtılacağı iddia edilen ve telefonu adeta bir bilgisayara çeviren yeni Dex, bu kez bir "istasyon" şeklinde olmayabilir!
Galaxy S9'un 2018'in başında tanıtılacağına dair dedikodular güçlenirken yeni bir rapor, telefonun beraberinde yenilenmiş bir Dex aksesuarının tanıtılacağını ileri sürdü.
GalaxyClub web sitesine göre Dex bu kez bir stand değil, siyah bir yüzey olacak ve kaynakların belirttiğine bakacak olursak Galaxy S9'la birlikte tanıtılacak. İlk Samsung Dex, telefonu bir monitör ve klavyeye bağlamanıza izin veriyordu. Rapora göreyse yeni yüzey, klavye ve faresiz çalışacak ve bunların yerine dokunmatik ekranı kullanmanıza izin verecek. Ancak isteyenlerin klavye ve fareyi bağlayabileceğini tahmin ediyoruz.
Dex'in bir "yüzey" olacağı iddiası doğruysa, onu telefonla nasıl bağlayacağımız konusu pek açık değil. Bağlantının bir USB-C kablosuyla veya kablosuz ağ üzerinden yapılması mümkün olabilir. Veya Samsung, Dex özelliklerini kablosuz şarj yüzeyine ekleyebilir.
Dex aksesuarı Galaxy S8 veya Note 8 ile birlikte gelmese de, bu defasında bazı mağazalarda Galaxy S9'un kutusuna dahil edilme ihtimali var.
Zeynel A. Öztürk
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