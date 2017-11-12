Galaxy X Belki de Böyle Çalışacak!

Önümüzdeki sene ortaya çıkması beklenen katlanabilir telefon Galaxy X'in arayüzünün nasıl çalıştığı, patentlerde ortaya çıktı!

Galaxy X Belki de Böyle Çalışacak!

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