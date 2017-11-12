Galaxy X Belki de Böyle Çalışacak!
Önümüzdeki sene ortaya çıkması beklenen katlanabilir telefon Galaxy X'in arayüzünün nasıl çalıştığı, patentlerde ortaya çıktı!
Samsung'un şekil değiştirebilen konsept telefonu Galaxy X hakkında yıllardır konuşuluyor. Geçen ay ortaya çıkan bilgiler, Galaxy X'in gerçek olduğunu ancak ekranı her yöne kıvrılan değil, ekranıyla birlikte katlanan bir telefon olabileceğini söylemişti.
GalaxyClub'ın rastladığı patent başvurusu, Samsung'un katlanabilen telefonunun arayüzünü gösteriyor. Patente dahil edilen görüntülerden ekranın ikiye katlandığı anlaşılıyor. Ekranın iki ayrı kısmında tutuş yönüne göre farklı giriş ekranları veya menü görüntülenebiliyor.
Diğer örneklerden birinde bir ekranda kişi listesinin, diğer ekranda ise kişi kartının yer aldığını görüyoruz. Görüntülerden Samsung'un iki ekranı birbirine bağlı tek bir ekran gibi hayal etmediğini görüyoruz.
Patentin 2016'da oluşturulduğunu göz önünde bulundurmakta fayda var çünkü bu arayüz, daha çok Galaxy S6 veya Galaxy S7'yi andırıyor ve biraz eski görünüyor. Dolayısıyla Galaxy X, bu arayüzün aynısıyla gelmeyebilir ancak içeriğin ekrana sığdırılmasıyla ilgili işlevleri yeni telefonda görebiliriz.
Samsung'un mobil bölümünün patronu, daha önceki bir açıklamasında Galaxy X'i 2018'de piyasaya sürmek istediklerini söylemişti. Bu yüzden X'i görmek için çok fazla beklememize gerek kalmayabilir.
Zeynel A. Öztürk
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