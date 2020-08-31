Geçtiğimiz Günlerde Hayatını Kaybeden Ünlü İsimden Twitter Rekoru

Black Panther aktörü Chadwick Boseman'in hayatını kaybettiği haberinin yayılması ile beraber, sosyal medya platformları hayranlar ve diğer ünlülerin mesajları ile doldu. Birkaç yıldır kolon kanserine karşı mücadele vermekte olan Boseman, 28 Ağustos tarihinde hayatını kaybetmişti. Boseman'in adına takipçilerini bilgilendirmek için Twitter üzerinde bir mesaj paylaşıldı.
Most liked Tweet ever.
A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP— Twitter (@Twitter) August 29, 2020
Boseman'in ölümünü bildiren Tweet, Twitter üzerinde ilk yayınlanmasından itibaren, aktörün Dünya genelinde hayranlarından muazzam miktarda geri dönüş aldı. Twitter (bu yazının yazıldığı sırada) 7,4 milyon beğeni olduğunu doğruladı ve mesaj, sosyal medya platformunda resmi olarak en çok beğenilen Tweet'i olarak kayıtlara geçti.
Ayrıca sosyal ağ, aktöre saygısını göstermek adına, kendisini sahnenin-dışındaki kral olarak onurlandıran ve sahnede oynadığı krala benzerliğini de belirten kısa ancak güçlü bir bildiri yayınladı. Avengers aktörü Mark Ruffalo da arkadaşının anısına "onunla çalışmak ve onu tanımak büyük bir onurdu" şeklinde bir tweet yayınladı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın