Geçtiğimiz Günlerde Hayatını Kaybeden Ünlü İsimden Twitter Rekoru

Kolon kanserine karşı yıllardır sürdürdüğü mücadeleyi kaybeden Black Panther aktörü Chadwick Boseman'ın bu Tweet'i, Twitter rekoru kırdı.

  • Levent Öztürk
"Black Panther'den" Twitter Rekoru

Black Panther aktörü Chadwick Boseman'in hayatını kaybettiği haberinin yayılması ile beraber, sosyal medya platformları hayranlar ve diğer ünlülerin mesajları ile doldu. Birkaç yıldır kolon kanserine karşı mücadele vermekte olan Boseman, 28 Ağustos tarihinde hayatını kaybetmişti. Boseman'in adına takipçilerini bilgilendirmek için Twitter üzerinde bir mesaj paylaşıldı.

Boseman'in ölümünü bildiren Tweet, Twitter üzerinde ilk yayınlanmasından itibaren, aktörün Dünya genelinde hayranlarından muazzam miktarda geri dönüş aldı. Twitter (bu yazının yazıldığı sırada) 7,4 milyon beğeni olduğunu doğruladı ve mesaj, sosyal medya platformunda resmi olarak en çok beğenilen Tweet'i olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca sosyal ağ, aktöre saygısını göstermek adına, kendisini sahnenin-dışındaki kral olarak onurlandıran ve sahnede oynadığı krala benzerliğini de belirten kısa ancak güçlü bir bildiri yayınladı. Avengers aktörü Mark Ruffalo da arkadaşının anısına "onunla çalışmak ve onu tanımak büyük bir onurdu" şeklinde bir tweet yayınladı.

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