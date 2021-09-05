Getir'den n11'e Stratejik Yatırım

Getir, Türkiye'nin öncü alışveriş platformlarından n11'e ortak olmak için ön görüşmeleri tamamladı. Yurt içinde ve yurt dışında hızlı büyümesini sürdüren Getir, n11 ile olası ortaklık ve iş birliği opsiyonları için kapsamlı incelemelerde bulunuyor.