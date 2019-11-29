Go Efsanesi, Gelişen Yapay Zeka Nedeniyle Emekli Oluyor!

Muhtemelen günümüzün en iyi Go oyuncularından biri ve AlphaGo yapay zekasını yenebilen tek insan olan Lee Se-dol, geçtiğimiz hafta profesyonel turnuvalardan çekildiğini açıkladı.
Tarihi Çin strateji oyununun usta oyuncusu, emekliliğinin yapay zeka sistemlerinin ilerlemesinden kaynaklandığını söyledi. Güney Koreli Yonhap Haber Ajansı ile röportajında Alphabet'in DeepMind'ı tarafından kurulan AI sistemi AlphaGo'dan bahseden Lee, "Go oyunlarında AI'nin ortaya çıkışı ile beraber, aşırı çaba ile bir numara olsam bile en üstte olmadığımı fark ettim. Bir numara olsam bile orada yenilemez bir varlık var" cümlelerini kurdu.
Emeklilik haberinin duyulmasının ardından DeepMind'ın Baş Yöneticisi ve ortak-kurucusu Demis Hassabis, Lee'yi "oyunun zirvesindeki efsanevi on yılı" için tebrik etti ve AlphaGo maçı sırasındaki performansı için teşekkür etti.
Lee, 2016 yılında AlphaGo'ya karşı tarihi bir mücadele vermişti. AlphaGo usta oyuncuyu toplam beş oyunda dört kez yenerek oldukça zor bir konumda bırakmıştı ve bu karşılaşma, oyun ve AI için dönüm noktası olarak görülüyor. Go, yetenekli AI sistemleri oluşturmak için oldukça zor olması ile ünlüydü ve bunun sebebi de oyunda yapılabilecek hamle kombinasyonlarının neredeyse sınırsız olmasıydı.
Ancak Lee, kariyerini kutlamak için, emekliliğine rağmen Aralık ayında son bir kez, başka bir AI sistemi olan HanDol'a karşı Go oynamayı planlıyor. HanDol, şu anda beş Güney Koreli Go oyuncusunu yenmiş durumda. Lee'ye oyun başında iki taş avantajı verilecek ancak Lee, bunun bile AI rakibe karşı etkisiz olacağını söylüyor: "İki taş avantajı ile bile, HanDol'a karşı ilk oyunu kaybedeceğimi hissediyorum."
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