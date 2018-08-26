God of War, neredeyse Mısır'da geçecekti
God of War, geliştiricilerine göre Viking yerine Mısır temalı bir oyun olabilirmiş!
Eğer God of War oyunu Viking mitolojisi yerine eski Mısır'da geçseydi daha mı heyecanlı olurdu? Görünene göre oyunun neredeyse böyle olacaktı.
Devcom'daki bir panelde konuşan oyunun yönetmeni Cory Barlog, oyunun orijinal konseptinin Mısır'da geçtiğini ve ana hikayenin oyunun geçtiği dönemdeki tanrılar ve mitolojiler üzerine kurulu olduğunu söyledi. Görüşme GameSource tarafından belgelendi ve bu görüşmede Kratos ve Atreus'un nasıl tasarlanacaklarına yönelik konsept çizimleri de gösterildi.
Ayrıca İnka ve Hindu mitolojilerinin de düşünüldüğünü ancak firma içerisinde Mısır ve Viking arasında 50/50 bir ayrımda kalındığını da öğrendik. Geriye bakınca, Assassin's Creed serisinin de şu anda Mısır'da geçmesinden dolayı Viking tercihinin daha doğru olduğunu söyleyebiliriz. Her iki serinin de Mısır ve Akdeniz üzerine kurulması, oyuncularda hikaye açısından bir bıkkınlık yaratabilirdi.
Viking tercihi kesinlikle God of War'u diğer markalardan ve türün diğer oyunlarından ayırdı. Ancak Mısır fikri, belki de tamamen farklı bir oyunla sonuçlanacaktı - böyle bir oyunu tecrübe etmek de sıra dışı olabilirdi.
Levent Öztürk
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