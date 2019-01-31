Google+ Ağının Kapanış Tarihi Belli Oldu
Güvenlik açıkları ile gündeme oturan sosyal medya ağı Google+, çok yakın bir tarihte tarih sayfalarındaki yerini alacak
- Doğan Kürşat Aktaş
Geçtiğimiz Ekim ayında Google, sosyal medya ağı Google+ hizmetinde kayıtlı bazı kullanıcıların kişisel bilgilerini sızdırdığını ve bunun bir sonucu olarak hizmetin önümüzdeki Ağustos ayında kapatılmasına karar verildiğini açıklamıştı. Ancak açıklamadan sonra sosyal medya ağına ait bir API'da (Uygulama İşlem Arayüzü) rastlanan bir yazılım hatası nedeniyle ortaya çıkan bir başka güvenlik sorunu bu tarihin daha da erkene, Nisan ayına alınmasına neden olmuştu.
Şimdiye kadar Google'ın sosyal medya ağının kullanıcılara tam olarak ne zaman kapatılacağı konusunda net bir tarih verilmemişti, ancak Google'ın son duyurusu Google+ ağının akıbetini netleştirdi. Google+, 2 Nisan tarihinde fiilen kapatılmış olacak ve bu tarihten itibaren Google, Google+ sosyal medya ağına ait bilgileri fotoğraflar dahil olmak üzere silecek. Eğer Google+ üzerinde fotoğraflarınız bulunuyorsa, onları bu tarihten önce yedeklemek isteyebilirsiniz.
Eğer bir geliştirici iseniz, sosyal medya ağının kapanışı sizi daha erken bir tarihte etkilemeye başlayacak. Google+ ağına ait API'lar 7 Mart tarihinden itibaren fiili olarak işlevlerini yitirecek ve söz konusu tarihten öncesinde de çoğu API yapısının işlerliğini yitireceği belirtiliyor, bu sebeple bu API yapılarını kullanan programlarınızı şimdiden kaldırmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca internet sayfanız Google+ aracılığı ile oturum açmayı destekliyorsa, bu desteğin de servisin kapatılmasıyla kullanılamaz hale geleceğini hatırlatalım. Google'ın rehberini kullanarak Google'ın yeni API yapısına geçiş yapabilirsiniz.
Son olarak, iş hesapları için Google, G Suite müşterileri için Google+ ağına yatırım yapmaya devam edecek ve ağ, iş hesapları için aktif kalacak. Ancak platformun tüketicilere kapanması, Google'ın destek sayfasında açıklık getirdiği birçok değişikliğe de sebep olacak. Bu değişiklik, 22 Şubat'ta ve 7 Mart'a kadar yüklenilmesi gereken güncellemeyi de kapsıyor.
Google+ ağının düşük kullanım oranı ve son zamanlarda ses getiren güvenlik açıkları, sosyal medya platformunun sonunu getirdi ve ağın eksikliğinin çoğu kişi tarafından hissedilmeyeceği açık. Ancak eğer ağı aktif olarak kullanan sınırlı kitlenin içinde bulunuyorsanız, kaybetmek istemediğiniz verilerinizi 2 Nisan tarihinden önce yedeklemenizi öneririz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın