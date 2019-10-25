Google Cameos, Nihayet Android'e de Geldi!
Google'ın şimdiye dek sadece iOS için yayınladığı bu ilginç uygulaması, nihayet Android'e de geldi!
Google, Cameos (Camel veya bir işletim sistemi değil) uygulamasıyla popüler kişilerin kendi kitleleriyle buluşmasını kolaylaştırıyor. Geçen sene iOS için yayınlanan uygulamanın şimdi Android'e de geldiği ortaya çıktı.
Cameos ile ünlüler, kendileri hakkındaki sorulara "kendi stillerinde" cevap verebiliyorlar. Ünlü kişiler, internetteki popüler sorulara cevap vermeleri için davet ediliyorlar. Bunun ardından ünlülerin kaydettiği cevaplar, Google'ın arama sonuçlarında gösteriliyor. Hizmeti kullananlar arasında Golden State Warriors starı Kevin Durant ve model Karlie Kloss gibi isimler var.
Cameos, Google'ın arama sonuçlarına belirli kişilerin kendisi hakkında bilgiler eklemesini sağlayan Posts'un bir uzantısı. Uygulama Play Store'dan herkes tarafından indirilebiliyor ancak hizmeti kullanabilmek için bir form doldurup, erişim izni istemeniz gerekiyor.
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