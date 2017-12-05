Google Go ve Flies Go Neler Sunuyor?
Google'ın yeni platformu Android Go'ya ait iki uygulama, sadece Go üzerinde değil çoğu Android'de çalışıyor!
Google, Yeni Delhi'deki etkinliğinde mobil kullanıcılara yönelik yeni bir arama deneyimi sunacak Google Go'yu tanıttı. Yeni Android Go platformu için optimize edilmiş uygulamaların bir parçası olan Google Go, sadece web'i aramanızı sağlamakla kalmıyor, etrafınızda nelerin "trend" olduğunu görmenizi ve hava durumu, popüler resimler gibi kısayollara ulaşmanızı sağlıyor.
Uygulamanın amacı, internete ilk kez bağlananların web'i keşfetmelerini kolaylaştırmak. Uygulama, sevdiğiniz hizmetleri ve uygulamaların simgelerini bir simge çubuğu üzerinde gösterebiliyor. Google Go yerel olarak özelleştirildiğinden, bulunduğunuz ülkede ve bölgede popüler olan hizmetleri görüyorsunuz.
Google Play'den indirin:Google Go
Google Files Go da neler var?
Android Go ile gelen uygulamalardan bir tanesi de Google Files. Bu uygulama, Android kullanıcılarının telefonlarında boş alan açmasını, dosya bulmasını ve paylaşmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Files Go, Apple'ın AirDrop'unda olduğu gibi dosyaları yakındaki herhangi bir telefona direkt olarak göndermenize izin veriyor. Bunun için uygulamanın yüklü olması yeterli oluyor, aktarım işlemi mobil verinizi harcamıyor.
"Mobile vision" teknolojisiyle gelen uygulama, silmeniz gereken dosyaları size gösterebiliyor. Uygulama, Go edition cihazları için geliştirilmiş ancak Android 5.0 ve üzerindeki herhangi bir cihazda çalışıyor. Google'a göre uygulamayı kullananlar, ortalama 1GB boş alan açabiliyorlar.
Google Play'den indirin: Files Go
Zeynel A. Öztürk
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