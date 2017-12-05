Google Go ve Flies Go Neler Sunuyor?

Google'ın yeni platformu Android Go'ya ait iki uygulama, sadece Go üzerinde değil çoğu Android'de çalışıyor!

Google Go ve Flies Go Neler Sunuyor?

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