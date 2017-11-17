Google Pixel 2'de Kilitli Bootloader Sorunu!
Günen Pixel 2 sorun haberi: Google'ın yeni Pixel 2'si, her gün gelen sorun haberlerine yeni bir sorun haberi daha ekledi.
Google Pixel ve Pixel 2 XL, çıktığı günden bu yana bir dizi sorunun içinden çıkmaya çalışıyor. Bazı kullanıcılar metin mesajlarını alamazken birçok kullanıcı, telefonun kutusundan işletim sistemi olmadan çıktığına şahit oldu. Bunun yanında ekranın kenarlarının dokunmaları algılamaması, kamera sorunları gibi sorunlar yaşayanlar da var.
Şimdi ise telefonunu direkt olarak Google'dan satın alan birçok Google Pixel 2 sahibi, cihazın bootloader'ının kilidini açamadığını söylüyor. Google'ın Issue Tracker'ında 6 Kasım'da raporlanan şikayet, o günden bu yana çok sayıda kullanıcı tarafından doğrulandı.
Google'dan satın alınan cihazlar, genellikle kilidi açılabilen bootloader'lar ile geliyorlar. Bu sayede Android kullanıcılarının telefonu kurcalamasının yolu açılıyor. Bootloader'ı açık cihazlar root'lanabiliyor, üzerine ROM yüklenebiliyor, üçüncü parti kişiselleştirmelere ve çok daha fazlasına izin veriyor.
"OEM unlocking" ayarı ile açılabilen kilit, rapora göre bazı Pixel 2 cihazlarında devre dışı görünüyor. Ayarın bazı Verizon modellerinde gri göründüğü söyleniyor. Google Issue Tracker'daki bazı yorumlara göre Google, sorunu incelemeye başlamış durumda. Sorundan sadece Pixel 2'nin etkilendiği, Pixel 2 XL'de böyle bir sorun olmadığı belirtiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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