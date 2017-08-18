Google, Samsung İçin Küçük Bir Servet Ödedi!
Google'ın, Samsung'un telefonlarında "bir numara" olabilmek için gözden çıkarttığı küçük servet, Apple için harcadığını bile gölgede bıraktı!
Şu sıralar lisans anlaşmalarını yenileyen Google'ın Apple'ın telefonlarında varsayılan arama motoru olarak kalabilmek için birkaç gün önce yaklaşık 3 milyar dolar ödediği ortaya çıkmıştı.
Şimdi ise Güney Kore'den gelen bir rapor, Google'ın aynı önceliği Samsung'un telefonlarında elde etmek için firmaya bu sene 3,5 milyar ödeyeceğini söylüyor. Google, Samsung'un cihazlarında varsayılan arama motoru olarak geliyor ve Google'ın arama kutusu, ana ekranda görüntüleniyor. Firmanın buradan elde ettiği arama trafiğinin önemli olduğunu tahmin edebiliyoruz.
Yine de böyle bir ayrıcalık için 3,5 milyar dolar gibi bir para size abartılı görünebilir. Ancak Google'ın gelirlerinde aramanın büyük bir yeri var ve firma, mümkün olan en yüksek arama trafiğini elde etmek istiyor. Ve görünen o ki firmanın bu arama trafiğini bir başka firmaya bırakmaya tahammülü yok.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın