Google ve Rakibinin Ördek Kavgası Tatlıya Bağlandı

Google ve rakip arama motoru DuckDuckGo arasındaki ilginç "ördek kavgası" yine ilginç bir biçimde tatlıya bağlandı!

Google ve Rakibinin Ördek Kavgası Tatlıya Bağlandı

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