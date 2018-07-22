Google ve Rakibinin Ördek Kavgası Tatlıya Bağlandı
Google ve rakip arama motoru DuckDuckGo arasındaki ilginç "ördek kavgası" yine ilginç bir biçimde tatlıya bağlandı!
Google, 2010 yılında On2'yu satın aldığında, duck.com alan adının da sahibi durumuna gelmişti. Zira On2'nun eski adı, Duck Corporation'dı ve bahsi geçen alan adı, bu şirkete aitti. Google, 2010 yılından beri bu alan adını ziyaret etmek isteyenleri, kendi arama sayfasına yönlendiriyordu. Ancak bu durum, aradan geçen yılların ardından, rakip bir arama motoru olan DuckDuckGo'yu rahatsız etti.
Shira Ovide, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir tweet aracılığı ile Google'a sitem etmiş ve bu yönlendirmenin, "daha küçük bir arama motoruna yumruk atmak" anlamına geldiğini savunmuştu. Zira duck.com alan adının, duckduckgo.com alan adı ile benzediği ve bunun haksız rekabet olduğu iddia ediliyordu.
Neyse ki bu sitem, Google tarafında olumlu bir cevap buldu. Google'dan Ron Shilkin, yayınladığı tweet ile durumu incelediğini, DuckDuckGo tarafının rahatsızlığını giderdiklerini duyurdu. Artık duck.com alan adını ziyaret edenler, karşılarında yukarıdaki sayfayı buluyorlar. Bu sayfada, hem ducks.com alan adına sahip olan Bass Pro'ya, hem de DuckDuckGo'nun arama sayfasına ayrı ayrı bağlantı veriliyor. Ayrıca "Ördekler hakkında bilgi almak isteyenler için" ilgili Wikipedia sayfasına da bir bağlantı bulunuyor.
Görünüşe göre bu düzeltme, DuckDuckGo'yu da memnun etmiş durumda. Şirket CEO'su Gabriel Weinberg, yayınladığı tweet'te Google'a teşekkür ediyor ve ekliyor: "duck.com alan adını bize satmayı düşünür müsünüz?"
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