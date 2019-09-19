Google'dan Videoda İçerik Bulmayı Kolaylaştıracak İşlev

Google, arama sonuçlarını geliştirmeye devam ediyor. İnternet devinin bu seferki yeniliği, videolarla ilgili...

Google'dan Videoda Yolunuzu Kolay Bulduracak İşlev

Google, arama yaparken çıkan video sonuçlarında zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak yeni işlevini duyurdu. Yeni işlev, videonun sizin için önemli olan noktasına kolayca atlamanızı sağlayacak.

İşlev, içerik oluşturucuların yardımıyla çalışacak. Arama sonuçlarında görünebilmek için içerik oluşturucuların videolarına zaman damgaları eklemeleri gerekecek. İlgili zaman damgaları, video başlığının yanında görüntülenecek ve örneğin bir tamir videosunun belirli bir noktasına atlamanızı kolaylaştıracak. İşlev, videoda söylenenler veya alt yazılar içerisinde arama yapmayacak.

İşlev ilk aşamada sadece İngilizce Google arama sayfaları için sunulacak ve belirttiğimiz üzere sadece zaman damgalarını ekleyen YouTube videolarıyla çalışacak. Google, işlevin diğer dillere ve bölgelere ne zaman geleceğiyle ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

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