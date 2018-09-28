Google yeni politikasını kamuoyuna duyurdu!

Google, 2018 yılının Mart ayında kripto paralara getirdiği bir yasağı kısmen de olsa kaldırma kararı aldı!

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