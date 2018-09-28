Google yeni politikasını kamuoyuna duyurdu!
Google, 2018 yılının Mart ayında kripto paralara getirdiği bir yasağı kısmen de olsa kaldırma kararı aldı!
Google, Mart ayında Bitcoin gibi dijital paraların reklamlarının, kendi platformları üzerinden yayınlanmasını yasaklamıştı. Söz konusu yasak, 2018 yılında gerçekleşen ve kullanıcıların aleyhine olabilecek bir güvenlik sızıntısı nedeniyle konulmuştu. Yasak, Haziran ayında hafifletilse de tamamen kaldırılmamıştı.
Amerikalı teknoloji devi bu yasağı kaldırma kararı aldı. Ekim ayından itibaren Bitcoin gibi dijital paraların reklamları Google servislerinde tekrar yayınlanabilecek. Kripto para şirketleri bir kez daha firma nezninde hayat bulacak.
Bununla birlikte şunu belirtmek istiyoruz: Google, yasakları genel çapta kaldıracak olsa da bazı şartlarda ısrar ediyor. Reklamveren şirketler, reklam verdikleri ülkelerde gerekli sertifikalara sahip olmak zorunda.
Google üst düzey yöneticisi Scott Spencer, Mart ayında, "Kripto paraların geleceğinin nasıl şekilleneceğini bilemeyeyiz. Sonuçta elimizde kristal bir küre yok. Ancak tüketicilerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranacağımızı bilmenizi isteriz. Çok fazla kişinin bu sistem nedeniyle zarara uğradığını gördük ve yasak kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu yasak; forex ve finansman hizmetlerinin de sertifika peşinde koşmalarına neden olmuştu. AdWords'de yayınlanacak tanıtımlar için bile sertifika zorunluluğu konulmuştu. Hatta Facebook da, Google'a benzer yaptırımlarda bulunmaya karar vermişti.
Barış Terun
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