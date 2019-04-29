Google'da Gizli Thanos Temalı Sürpriz Yumurta
Google'ın arama sayfasında, arama çubuğuna bunu yazın ve arkanıza yaslanın. Olacaklar hoşunuza gidebilir!
Harcayacak birkaç saniyeniz varsa, Google'ın giriş sayfasını açın ve "Thanos" sözcüğünü aratın, ardından sağ taraftaki bilgi kartındaki Infinity Gauntlet'e tıklayın.
Bunu yaptığınızda zırhlı el hareketlenecek ve arama sonuçlarını tek tek yok etmeye başlayacak. Avengers: Endgame için hazırlanan sürpriz yumurtanın etkisi kısa sürse de eğlenceli. Yarısı boş kalan sayfadan sıkılırsanız, eldivene tekrar tıklayıp Time Stone'u etkinleştirebilir ve her şeyi normale döndürebilirsiniz.
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