Google'dan Büyük Çin Projesi!
Google Çin'de yasaklı olabilir. Ama bu bile, internet devinin Çin sınırları içerisinde gerçekleştireceği bu büyük projeye engel olamıyor!
Google'ın Çin'le ilişkisi hep sorunlu oldu. Arama motoru ülkede engellendi, uygulama mağazası, e-mail ve bulut hizmetleri de engelden kurtulmayı başaramadı. Ama bunlar Google'ın orada uluslararası iş gücü ile bir seviye de olsa varlığını sürdürmesine engel olamadı. Şimdi ise bu varlık, Google'ın Pekin'de kuracağı AI araştırma merkezi açıklaması ile daha da artacağa benziyor.
Google'a göre bu araştırma merkezi, Asya'da türünün ilk örneği olacak, zaten olan bir ofiste küçük bir takım temel AI araştırmaları üzerinde çalışacaklar. Firma, bu alandaki en iyi kişileri toplama konusunda istekli görünüyor, bazı "en iyi uzmanları" işe aldığını ve önümüzdeki aylarda takımı inşa etmekle uğraşacağını söylüyor.
Ülkede yetenek bakımından kıtlık olmadığı kesin, ama Google'ın yarışacağı firmalar arasında Baidu, Tencet ve Alibaba gibi büyük isimler bulunuyor, ayrıca AI geliştirmeye vurgu yapan SenseTime ve Face++ gibi firmalar da var.
Bu açıklama Google'ın Çin'de yeni hizmetler başlatacağının bir habercisi değil, hatta zaten olan hizmetlerini orada çıkaracağı anlamına da gelmiyor (en azından yakın bir zamanda olmayacak). Ama buradan Çin'in araştırma ve geliştirmeye olan açlığı görülüyor. Google'ın baş AI yöneticisi Fei-Fei Li'nin de dediği gibi, "Yapay zeka (AI) biliminin sınırları yok, faydalarının da öyle."
H. Hüseyin Öztürk
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