Google'dan Büyük Çin Projesi!

Google Çin'de yasaklı olabilir. Ama bu bile, internet devinin Çin sınırları içerisinde gerçekleştireceği bu büyük projeye engel olamıyor!

Google, Çin'de AI araştırma merkezi açıyor!

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