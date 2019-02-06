Google'dan Duymayı Kolaylaştıran İki Uygulama
Google, özellikle işitme kaybı olanların işini kolaylaştıracak Live Transcribe ve Sound Amplifier'ı tanıttı!
Google, işitme kaybı olanlar için tasarlanan iki yeni uygulamasını duyurdu. Sound Amplifier ve Live Transcribe, işitme sorunu olanların hayatını "biraz da olsa kolaylaştıracak".
Live Transcribe, telefonunuzun mikrofonunu kullanarak canlı konuşmaları yazılara dönüştürebiliyor. Google'a göre uygulama 70 farklı dili ve lehçeyi destekliyor. Uygulama, "geri-yazma klavyesini" kullanmak istemeyenler tarafından iki yönlü konuşmalar için de kullanılabiliyor. Live Transcribe şu an Play Store'da kısıtlı beta olarak tüm dünyaya sunulmaya başlanmış durumda. Google'a göre özellik, yakında erişim kolaylığı ayarlarından etkinleştirilebilecek ve bildirim çubuğundaki Live Transcribe düğmesinden erişilebilecek.
İkinci uygulama olan Sound Amplifier sadece işitme kaybı olanlar için değil, sesi yükseltme ihtiyacı duyabilecek herkes için geliştirilmiş. Google'a göre herkes zaman zaman sesi yükseltmeye ihtiyaç duyabiliyor, özellikle gürültülü bir kafe ve havaalanı salonu gibi arka plan sesinin çok olduğu yerlerde.
İlk olarak Google I/O'da duyurulan uygulama, Play Store üzerinden Android'li telefonlar için indirmeye sunulmuş durumda. Uygulamayı kullanabilmek için kablolu kulaklıklarınızı kullanmanız gerekiyor. Uygulama, sessiz sesleri güçlendiriyor ancak bunu yaparken "yüksek sesleri aşırı güçlendirmiyor". Ses geliştirme ayarlarını değiştirebiliyor ve "basit kaydırma çubukları ve açma kapama düğmeleriyle gürültü azaltma uygulayabiliyor, dikkat dağıtan arka plan gürültüsünü minimuma indirebiliyorsunuz".
Pixel 3 ile ön yüklü olarak gelecek iki uygulama, işitme kaybı olanların çevresindekilerle daha kolay iletişim kurabilmeleri için büyük bir fark oluşturabilir.
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