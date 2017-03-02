Google'dan Yeni Videolu Konferans Uygulaması!
Sohbet uygulamalarını kapayıp açmasına artık alıştığımız Google, yeni bir sohbet aracı daha sundu! İşte "Meet"...
Google, bir iletişim hizmetini kapatırken, bir yenisini açıyor. Firma bu sefer iş yerinde kullanabileceğiniz yeni bir uygulama tanıttı.
Google'ın yeni girişimi Meet, G Suite kullanıcılarının HD çözünürlüğünde videolu sohbetler düzenlemelerine izin veriyor. Şu an web uygulaması ve iOS uygulaması bulunan hizmetin henüz Android sürümü yok. Hatta hizmeti açıklayan bir ürün sayfası bile yok. Anlaşılan o ki Google, hızla yükselmeye çalışırken tepetaklak düşmek yerine, Meet'i sessizce ilerletmeyi daha yerinde buluyor.
Meet'in masaüstü sürümü, bir kod girerek toplantılara katılmanıza, planlanan toplantılara göz atmanıza izin veriyor. Bununla birlikte web üzerinden yeni bir konferans başlatamıyorsunuz. Uygulamanın iOS sürümü, Gmail ve Google Takvim entegrasyonu gibi işlevlere sahip.
Şu an itibariyle Meet'in Microsoft'un Skype'ı gibi yazılımlar karşısında ne yapacağını söylemek zor. Ancak Meet, Google'ın verimlilik araçlarıyla bütünleşik hale gelirse önemli bir avantaj elde edebilir. Bu durumda Google'ın verimlilik araçlarından faydalanan 3 milyon firma, iyi bir video konferans aracına sahip olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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